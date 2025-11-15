"Me parece alucinante": el Puma Goity dio detalles del spin-off de El Encargado que se rodará en marzo

El actor Puma Goity confirmó el desarrollo de un spin-off de El Encargado centrado en su personaje, Zambrano.

Una excelente noticia llegó para los fanáticos de la exitosa serie argentina El Encargado, que se consolidó como un fenómeno de streaming. Mientras la audiencia espera con ansias la confirmación de la cuarta temporada, el actor Gabriel "Puma" Goity confirmó que la producción ya trabaja en el desarrollo de una serie spin-off que estará centrada completamente en su personaje, Zambrano.

El Puma Goity La nueva serie se centrará en su personaje de El Encargado. Archivo MDZ El actor se refirió al nuevo proyecto en diálogo con Núcleo y reveló detalles del ambicioso plan que extendería el universo de la ficción. Este spin-off sugiere la popularidad y el potencial dramático que alcanzó la figura de Zambrano dentro de la trama, la cual se emite a través de Star+.

La serie de Zambrano ya está en desarrollo Qué dijo el Puma Goity sobre la serie spin off de El Encargado. El Puma Goity no ocultó su entusiasmo por el proyecto, el cual definió como "alucinante". Al ser consultado sobre el futuro de su personaje, el actor comenzó: "Parece que sí, si ellos te lo dijeron me encantaría contarte mucho más, la serie de Zambrano me parece alucinante".

El actor también brindó algunas precisiones sobre la etapa de desarrollo en la que se encuentra la serie, asegurando que los guionistas ya están trabajando en la trama. "Están escribiendo los muchachos, tengo entendido que en estos días voy a poder leer algunas de las cuestiones", agregó Goity.

portada puma goity el encargado El rodaje comenzaría "a mediados de marzo". Star+ En cuanto a los tiempos de producción, el actor indicó que el rodaje del spin-off comenzaría en los primeros meses del próximo año. "El rodaje empezaría a mediados de marzo, cuando empecemos a rodar va a salir al aire El Encargado 4", continuó el Puma Goity.