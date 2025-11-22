¡Una genia total! María Becerra presentó su disco sobre un colectivo descapotable que dio vueltas por Buenos Aires
María Becerra sorprendió a sus fans presentando su tercer álbum de estudio, Quimera, con un show en vivo a bordo de un micro descapotable.
La artista argentina más convocante del momento, María Becerra, acaba de demostrar por qué es una referente de la innovación en la escena musical. La Nena de Argentina dejó boquiabiertos a sus seguidores con una puesta en escena inédita para el lanzamiento de su flamante tercer disco, Quimera.
Un escenario rodante por la Ciudad de la mano de María Becerra
La estrella montó un show sobre el techo de un micro descapotable, recorriendo los puntos más icónicos de Buenos Aires y combinando la cercanía con el público con el poder del streaming. El espectáculo móvil comenzó a rodar la noche del 20 de noviembre, partiendo desde el Obelisco y pasando por hitos urbanos como la Facultad de Derecho, el Planetario y el Parque de Innovación en Núñez.
Visiblemente entusiasmada con la hazaña, Becerra compartió en sus stories la emoción del momento: “¡Miren lo que es esto, no lo puedo creer! ¡Viva la patria!”. Durante el paseo, la artista deleitó a los presentes con tracks como “Infinitos como el mar” y su colaboración con Tini Stoessel, “Cuando me enamoro”.
El evento sirvió como precalentamiento para sus próximos shows históricos en el estadio de River Plate, programados para el 12 y 13 de diciembre.
El momento más top y emotivo de la velada se vivió cuando María Becerra recibió a su novio, el también cantante J Rei, en el techo del micro. Allí, la pareja interpretó por primera vez en vivo su tema conjunto, Mi Amor.