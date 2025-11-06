"Un sueño": la palabra de Bizarrap luego del estreno con Daddy Yankee que rompió récords en reproducciones

Bizarrap estrenó la BZRP Music Session #0/66 con Daddy Yankee, y así marcó el regreso del puertorriqueño a la música. La palabra del DJ argentino.

Una bomba sacudió la escena de la música urbana global con el lanzamiento de la esperadísima colaboración entre Bizarrap y el ícono del reggaetón, Daddy Yankee. El productor argentino y la leyenda puertorriqueña estrenaron finalmente la BZRP Music Session #0/66, un evento que no solo agitó las redes sociales, sino que también rompió récords de reproducciones en pocas horas.

DADDY YANKEE || BZRP Music Sessions #0/66 La emoción de Bizarrap por colaborar con Daddy Yankee La unión con Daddy Yankee es un hito grandísimo para la carrera de Bizarrap, además de marcar un regreso histórico para el intérprete de Gasolina que había anunciado su retiro de los escenarios en 2022 para dedicarse a la música cristiana. La emoción por la colaboración fue tan grande que el propio productor no dudó en celebrarlo en sus redes sociales con un emotivo mensaje.

posteo-biza-daddy El posteo emotivo de Bizarrap. X Bizarrap utilizó su cuenta de X para compartir su entusiasmo por trabajar con el referente del reggaetón. "Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos", escribió el productor junto a un fragmento del videoclip que rápidamente se viralizó.

bizarrap Una de las colaboraciones más esperadas. Instagram La sesión #0/66 rompió con la numeración habitual de las BZRPSessions y abrió un nuevo capítulo en la exitosa serie de colaboraciones. El beat de la canción fue diseñado magistralmente por el argentino, quien logró una mezcla vibrante de mambo y reggaetón clásico. De esta manera, Bizarrap capturó el ADN de los 2000 sin perder su impronta moderna.