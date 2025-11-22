¡Un grande! Bizarrap rompió un récord con su presentación junto a Daddy Yankee en Madrid

Bizarrap llevó su talento al escenario mundial, presentándose junto al "Big Boss" Daddy Yankee en el show de medio tiempo de la NFL.

El productor argentino fue recibido con una ovación al estrenar su session frente a una multitud en el estadio. / @daddyyankee

Bizarrap ha logrado reescribir su propia historia de éxito, llevando su talento de producción directamente a la esfera global. El productor argentino se adueñó del codiciado escenario del halftime de la NFL en el emblemático estadio Santiago Bernabéu, acompañado nada menos que por la leyenda viviente, Daddy Yankee.

DADDY YANKEE || BZRP Music Sessions #0/66 Argentina y Puerto Rico unidos por un hito mundial La presentación se centró en el debut mundial de la DADDY YANKEE: BZRP Music Sessions #0/66. El productor fue recibido por una ovación ensordecedora del público que colmó el estadio de Madrid. El espectáculo fue un despliegue masivo, con más de 60 músicos de la Banda de Marcha 504 de Honduras acompañando a los gigantes del género.

daddy yankee biza madrid Bizarrap y Daddy Yankee en el halftime de la NFL, el show que paralizó al mundo desde el Bernabéu. @daddyyankee Esta colaboración representa una unión histórica entre Argentina y Puerto Rico, ya que Bizarrap es el primer artista argentino en trabajar con la leyenda puertorriqueña. El track es un homenaje a la actitud y los beats del reguetón clásico de los años 2000, pero reinterpretado con el sello distintivo y la vanguardia musical del joven productor.