¡Un grande! Bizarrap rompió un récord con su presentación junto a Daddy Yankee en Madrid
Bizarrap llevó su talento al escenario mundial, presentándose junto al "Big Boss" Daddy Yankee en el show de medio tiempo de la NFL.
Bizarrap ha logrado reescribir su propia historia de éxito, llevando su talento de producción directamente a la esfera global. El productor argentino se adueñó del codiciado escenario del halftime de la NFL en el emblemático estadio Santiago Bernabéu, acompañado nada menos que por la leyenda viviente, Daddy Yankee.
Argentina y Puerto Rico unidos por un hito mundial
La presentación se centró en el debut mundial de la DADDY YANKEE: BZRP Music Sessions #0/66. El productor fue recibido por una ovación ensordecedora del público que colmó el estadio de Madrid. El espectáculo fue un despliegue masivo, con más de 60 músicos de la Banda de Marcha 504 de Honduras acompañando a los gigantes del género.
Te Podría Interesar
Esta colaboración representa una unión histórica entre Argentina y Puerto Rico, ya que Bizarrap es el primer artista argentino en trabajar con la leyenda puertorriqueña. El track es un homenaje a la actitud y los beats del reguetón clásico de los años 2000, pero reinterpretado con el sello distintivo y la vanguardia musical del joven productor.
El impacto del show fue mayúsculo, no solo por la presencia de las dos figuras, sino porque el evento de la NFL fue transmitido en más de 150 países y 180 territorios. Tras la explosiva presentación, la dupla anunció una sorpresa para los fans de todo el mundo: el espectáculo completo estará disponible en el canal oficial de YouTube de la liga, asegurando que millones de viewers puedan revivir este momento histórico.