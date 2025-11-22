La Renga apuntó contra Javier Milei en la televisión chilena y lo trató de ladrón: "Sin importarte nada"

Desde la televisión chilena, La Renga respondió a la controversia generada por el uso del tema "Panic Show" en los actos del Presidente Javier Milei.

La Renga denunció que las ideas de Milei "están muy del otro lado". / Instagram

La banda de rock La Renga volvió a tomar distancia de manera tajante de Javier Milei, quien utiliza habitualmente la canción Panic Show en sus encuentros con militantes. En esta ocasión, el pronunciamiento fue particularmente explosivo y se dio durante una entrevista en la televisión de Chile, donde el bajista Tete y el mánager Gordo Gaby no tuvieron filtros al referirse al asunto.

Panic show contra Javier Milei: qué dijeron desde La Renga Consultados sobre el porqué de la ausencia del himno en sus conciertos, la banda fue directa al señalar al Presidente. "El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país", disparó el bajista, sentando una posición política ineludible. Tete remarcó que el uso de la canción en los actos de Milei se llevó a cabo sin la debida autorización y en contra del deseo expreso del conjunto musical.

La palabra de La Renga contra Javier Milei. Ante la falta de respeto a su propiedad intelectual, el músico explicó que intentaron tomar todos los caminos legales posibles para impedir el uso del tema: "Hicimos todo lo que legalmente se puede hacer para que no use nuestra canción para llevar a cabo sus ideas porque lamentablemente están muy del otro lado".

Javier Milei 5/11/25 El Presidente usó "Panic Show" sin permiso en sus eventos. Presidencia Sobre los rumores de una supuesta "censura interna" de la melodía en los shows, Tete descartó la versión, aclarando que si Panic Show falta alguna vez en el repertorio, es meramente por una elección artística: "Si alguna vez no entra en la lista es porque no tuvo lugar".