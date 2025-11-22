Fuerte cruce en el programa de Moria Casán: una periodista mendocina se enfrentó con un panelista

Una picante discusión sobre una causa judicial derivó en una densa discusión de extrema incomodidad al aire en el estudio de El Trece.

El momento de mayor tensión se vivió cuando se cuestionaron las fuentes de información en vivo.

El clima en el estudio de El Trece se cortaba con cuchillo durante la última emisión del programa conducido por Moria Casán. Lo que comenzó como un debate rutinario sobre las novedades judiciales en torno a las supuestas amenazas recibidas por la hija menor de Marcelo Tinelli, escaló rápidamente hasta convertirse en un conflicto personal entre dos integrantes del equipo. La diferencia de criterios periodísticos sobre la validez de la denuncia desató una batalla verbal que dejó a todos perplejos.

El chispazo se produjo entre Amalia Díaz Guiñazú y Gustavo Méndez, cuando se intentaba dilucidar la veracidad de los hechos reportados ante la justicia. Mientras una parte de la mesa abogaba por la prudencia, señalando: “No podemos poner en duda una denuncia mientras la Justicia sigue investigando. Es una irresponsabilidad enorme”, la contraparte no tardó en desestimar esa postura. Con datos propios bajo el brazo, la respuesta de el periodista fue tajante al afirmar que, “según la Justicia, ese llamado no existió”, desacreditando así la versión de la joven denunciante.

La reacción de Moria Casán ante la pelea por el caso de Juana Tinelli Picante cruce al aire entre dos panelistas del programa de Moria Casán Picante cruce al aire entre dos panelistas del programa de Moria Casán. Video: El Trece Lejos de quedar en un simple intercambio de opiniones, la discusión subió de tono cuando se cuestionó la calidad de las fuentes consultadas. Ante la sugerencia de que debía verificar mejor su información, la comunicadora mendocina reaccionó con vehemencia defendiendo su labor profesional: “No, la Justicia está investigando. Esto recién empieza. No des información como si fuera definitiva”. La indignación creció ante la insistencia de su colega, culminando en una frase letal: “Por supuesto que lo chequeé. No sos el único periodista. Tus fuentes no son las únicas importantes. Te caés de soberbio”, exclamó Amalia visiblemente ofuscada.

Gustavo Méndez.jpg Gustavo Méndez sostuvo que la justicia desestimaba la existencia del llamado amenazante. Foto: Instagram Gustavo Méndez La conductora del ciclo de El Trece, optó por un silencio absoluto, observando la escena con evidente asombro mientras los panelistas medían fuerzas. Méndez, lejos de retractarse, lanzó una advertencia sobre el futuro de la causa: “Esto queda grabado. Fijate qué va a suceder”. Sin embargo, su compañera no se amedrentó y exigió respeto laboral en vivo: “No subestimes a tus compañeros. Me estás subestimando y soy tu compañera de trabajo”.