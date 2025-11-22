Cynthia Erivo es acusada de obsesión por Ariana Grande: "Le está consumiendo el alma"

La actriz Cynthia Erivo está en el centro de un fuerte debate en redes sociales debido a una serie de gestos invasivos a Ariana Grande.

Los medios aseguran que la dinámica entre las estrellas no es sana. / Instagram

La promoción mundial de Wicked: For Good está generando más drama detrás de escena que la propia trama de la película, al menos en las redes sociales. Cynthia Erivo se encuentra bajo el fuego cruzado de los fans y los medios internacionales debido a una serie de videos que exponen su inusual comportamiento hacia la estrella pop Ariana Grande.

Recopilación de momentos entre Ariana Grande y Cynthia Erivo. Los gestos que ponen a Cynthia Erivo en el ojo de la tormenta La controversia escaló hasta convertirse en trending topic en plataformas como X, donde los internautas catalogan la relación entre las actrices de "tóxica" y "turbia". El clip que disparó la alarma global, con más de 30 millones de reproducciones, muestra a Erivo interrumpiendo una entrevista de Ariana para "acomodarle" un collar de diamantes que parecía estar perfectamente colocado.

wickedmovie_1763484113788 La amistad que los fans de Wicked tildaron de "tóxica". Instagram El medio británico The Sun también puso el foco en la situación, sugiriendo que la relación no sería del todo sana, y que las sonrisas públicas de ambas se percibían forzadas. Los comentarios en la red no tardaron en llegar, calificando la actitud de Erivo de "obsesiva" y de buscar deliberadamente acaparar la atención.

arianagrande_1763484007384 La actriz de Wicked fue acusada en X de querer robar el protagonismo a Ariana Grande. Instagram Algunas de las acusaciones más severas de los usuarios apuntaron a un posible síndrome de protagonista: "Un narcisista no soporta no ser el centro de atención, así que distraerá y hará lo que sea necesario para que todos se fijen en él", escribió un internauta. Otro fue más allá y describió la situación como "muy incómodo de ver", aludiendo a la supuesta "aura demoníaca" que proyectaría Erivo.