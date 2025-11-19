Ariana Grande y Cynthia Erivo impactaron con looks inolvidables

Schiaparelli y Balenciaga protagonizaron una noche donde la moda reinterpretó a Glinda y Elphaba, de la mano de Ariana Grande y Cynthia Erivo.

La noche neoyorquina se vistió de expectativa mientras los fans de Wicked cuentan los días para el estreno de Wicked for Good, la segunda parte de la película basada en el musical que marcó a una generación. Ariana Grande, que interpreta a Glinda, llegó a la avant premiere con un look que parecía salido directamente del universo de Oz.

La estrella apareció acompañada por Cynthia Erivo, quien encarna a Elphaba en la saga, y juntas cerraron una gira promocional que las llevó por diferentes ciudades del mundo. El evento, monumental en su convocatoria, tuvo una alfombra negra que potenció el contraste con los looks pensados para rendir homenaje a sus personajes. Ariana fue la primera en convertirse en el centro visual del encuentro, luciendo un vestido Schiaparelli espectacular.

La pieza tenía un corset negro de escote corazón con detalles de encaje y un acabado irregular, que le acentuaba la silueta. Desde allí nacía una falda volumétrica formada por múltiples capas de tul rosa bebé. Era un diseño basado en la estética de Glinda, pero con ese toque couture que solo Schiaparelli puede lograr.

Para acompañar el vestido eligió un peinado recogido en cola de caballo, adornado por un moño negro que reforzaba el contraste con la falda rosada. Mientras que, en los pies, lució unos zapatos negros con plataforma y un pequeño moño delantero completaban la armonía del look. Las joyas eran piezas de Swarovski, firma con la que Ariana mantiene varias colaboraciones.

A su lado, Cynthia Erivo no pasó desapercibida debido a que su estilista, Jason Bolden, la vistió con un Balenciaga diseñado a medida por Pierpaolo Piccioli, un diseño inspirado en Elphaba. El vestido contaba con un cuello alto de cuero, mangas largas y adornos de plumas curvadas sobre el busto. Como toque final, le sumó las gafas tipo pantalla de Balenciaga, que elevaron la propuesta a un plano futurista.