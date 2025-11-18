Agustina Gandolfo en Mendoza: evento íntimo y look que enciende las redes

Agustina Gandolfo volvió a mostrar su conexión con Mendoza , al disfrutar de unos días en su provincia natal y compartir una serie de posteos en Instagram, los cuales brillaron no solo por los paisajes, sino también por sus looks . “Dame Mendoza siempre. Disculpen resto de argentinos pero tenemos la mejor provincia”, escribió en una de las publicaciones.

Cada imagen reveló una faceta distinta de su estilo, desde lo más relajado hasta lo más chic y elegante. En uno de los posteos sobre los que más hablaron sus seguidores, aseguró: “Mis días acá son todo lo que está bien”. Más adelante, retrató una salida a sus viñas con la frase: “Mucho amor en Cittanina”.

Cittanina es un proyecto de vinos deAgus y Lautaro Martínez , su esposo. El proyecto se enfoca en la elaboración de vinos Malbec a partir de viñedos antiguos (algunos de 1930) ubicados en la zona de Las Compuertas, Mendoza.

"Cittanina es el proyecto donde nuestras familias confluyen, un paraíso en Las Compuertas donde decidimos cultivar y hacer realidad nuestro sueño de tener un vino hecho con viñedos antiguos", dice la pareja.

La Gandolfo llegó a la provincia cuyana a celebrar su cuimpleaños, y aprovechó a quedarse y participar de un casamiento familiar.

No te pierdas los looks de Agustina Gandolfo:

Dentro de todas las fotos compartidas, unas fueron tomadas desde un bote frente a un espejo de agua turquesa que enmarcó la escena con montañas y ese cielo bien celeste. Llevó una campera bomber de cuero negro, de corte cropped, lo que le dio un aire muy urbano en contraste con el paisaje natural. La combinó con un jean de denim gris de tiro alto y piernas sueltas, con un lazo integrado que acentuó la cintura. El look se completó con una gorra gris desgastada con bordado frontal, lentes negros de marco grueso y aros dorados tipo argolla redondeada. Y, por supuesto, una copa de vino tinto en la mano.

SaveClip.App_582517867_18544282621046151_313868493777026181_n Agustina Gandolfo y los looks que enamoraron a sus seguidores. Instagram: agus.gandolfo

El segundo estilismo llegó con unas fotos en donde se la vio rodeada de viñedos. Allí, eligió una remera ajustada de manga larga en tono marrón chocolate, un color que se fusionó con los tonos de la tierra y el verde de las plantas. La prenda tenía un calce limpio y era de tela liviana, lo que moldeó la silueta sin exageraciones.

No obstante, la pieza que marcó la diferencia fue el cinturón ancho con medallones metálicos ovalados, un accesorio de impronta texana que potenció el carácter del look y agregó volumen visual en la zona de la cintura. Lo combinó con un jean azul oscuro de tiro alto, generando un contraste clásico, equilibrado y muy fotogénico.

Para completar el conjunto, sumó un sombrero negro de ala media, con cinta marrón que unificó la paleta. Mientras que, al cabello, lo llevó suelto, lacio y prolijo.

SaveClip.App_581618119_18543692779046151_4741972996203031488_n Cada look acompañó su mensaje de amor por su tierra. Instagram: agus.gandolfo

El tercer look fue el más sofisticado y apareció con un vestido asimétrico en tono borgoña profundo, confeccionado en una tela translúcida que jugó con capas, transparencias y drapeados. La parte superior presentó un hombro descubierto, mientras el otro quedaba cubierto por una manga corta que se integraba al resto del drapeado con naturalidad.

El diseño delineó la figura desde el torso hasta la cadera, y desde allí se transformó en una falda larga con una abertura lateral pronunciada que dejó ver la pierna. El efecto translúcido, siempre bastante difícil de manejar sin caer en los excesos, funcionó perfecto gracias a la prolijidad del corte y al uso de capas internas.

Lució el vestido con sandalias plateadas de taco fino y tiras minimalistas, y un clutch metálico en mano que reforzó ese aire de gala. En aquella ocasión, llevó el pelo suelto, con raya al medio y un lacio impecable.