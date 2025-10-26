Presenta:

Estilo

|

Lautaro Martínez

"Royal couple": Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo conquistaron Milán con glamour

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo se mostraron con looks complementarios que lograron un efecto impecable. ¡Mirá!

MDZ Estilo

Lautaro Martínez y Agus Gandolfo brillaron en Milán.

Lautaro Martínez y Agus Gandolfo brillaron en Milán.

En medio del otoño europeo, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo posaron en una noche milanesa con looks perfectamente complementarios: él con una impronta urbana y sobria; ella, con una sensualidad sofisticada que desbordó estilo. Fue una imagen de sincronía absoluta, que una fan definió como: “Royal couple”.

Agustina apostó por un minivestido translúcido en degradé beige y marrón, de escote profundo y una cadena dorada que cruzaba desde el pecho hasta la cintura. Completó su look con botas altas al tono, en gamuza, que se ajustaban con suavidad a la pierna, elevando la silueta.

Te Podría Interesar

El peinado fue de melena suelta, raya al medio y ondas suaves que acompañaron la estética. El maquillaje, por su parte, fue de piel bronceada, ojos sutilmente delineados y labios en nude, una combinación que tradujo el espíritu mediterráneo de la temporada.

A su lado, Lautaro Martínez eligió un look total denim negro con costuras visibles, que equilibró con una remera blanca básica y zapatillas urbanas del mismo tono, mientras que al cabello lo llevó corto y prolijo. En la publicación, el futbolista escribió simplemente: “Amor mío”, acompañado de un corazón blanco y un emoji de rezo.

No te pierdas la foto de los looks de Agustina y Lautaro:

lautaro-martinez-y-agus-gandolfo-con-looks-de-noche-foto-instagramlautaromartinez-WGPBFDTW2BAM7I7BWL4H42JZKQ
El look viral de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

El look viral de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

Archivado en

Notas Relacionadas