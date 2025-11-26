Revelaron detalles del delicado momento que vive Morena Rial en prisión: "Lo único que hace es..."

Alejandro Cipolla estuvo presente este martes en El diario de Mariana y detalló la preocupante realidad que atraviesa Morena Rial dentro del penal de Magdalena.

A casi dos meses de la detención de Morena Rial, su situación dentro del penal de Magdalena sigue sin mostrar grandes avances y el panorama se vuelve cada vez más complicado. La joven continúa sin conseguir la prisión domiciliaria y tampoco obtuvo el permiso para utilizar un teléfono que le permita mantener contacto con su familia. Por ahora, el aislamiento es absoluto.

Este martes en El diario de Mariana, Guido Záffora sorprendió al revelar que surgió una "información positiva vinculada al pedido de prisión domiciliaria de Morena Rial". El panelista explicó que este avance estaría asociado a documentación recientemente incorporada al expediente y a las terapias obligatorias que Morena viene realizando en la cárcel, cuyos informes habrían sido favorables.

Esto fue lo que contó Alejandro Cipolla en El diario de Mariana sobre Morena Rial Alejandro Cipolla Habló Sobre El Estado De Morena Rial En El Penal De Magdalena Mientras tanto, Alejandro Cipolla, que estuvo como invitado al programa de Mariana Fabbiani, sumó otro dato sobre la evaluación psicológica a la que fue sometida la influencer. Contó que los profesionales determinaron que está en condiciones de ejercer su rol materno y remarcó: "Ahora ya no debería tener ninguna otra excusa para seguir dilatando el encuentro de una madre con su hijo".

En medio del complejo panorama judicial, el abogado volvió a detallar las condiciones en las que transita Morena sus días en la cárcel de Magdalena. Según explicó, gran parte del proceso estuvo enfocado en analizar su vínculo con su hijo menor y en garantizar que se cumplan los protocolos vigentes en estos casos. "Hicieron lo que pudieron. No hay herramientas para determinar si una mujer puede ser mamá", sostuvo el letrado. "La ley es muy clara: las madres con hijos menores de 5 años tienen que estar juntos", recordó Cipolla.

Morena Rial está en medio de una complicada situación judicial Foto: Captura de video América TV Según contó Alejandro Cipolla, la joven está viviendo un delicado momento en prisión. Captura de video América TV Pese a los pequeños avances, persiste un punto conflictivo: el acceso de Morena a un celular. Cipolla se mostró indignado al contar que presentó una denuncia porque solo le permitían usarlo por un rato reducido cada día. "Estoy teniendo un problemón grave, porque no le dejan tener el teléfono celular. Yo dejé una denuncia porque se lo daban tres horas", comentó el abogado.