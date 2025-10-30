Fuerte revés para Morena Rial: la Justicia le negó la prisión domiciliaria

La resolución de una magistrada sacude el escenario legal de la mediática que lleva un mes en prisión. Su defensa anuncia acciones inmediatas tras la negativa.

La situación procesal de Morena Rial experimentó un significativo traspié luego de cumplirse un mes desde que fuera privada de su libertad. La jueza Andrea Rodríguez Mentasty, encargada de la causa, desestimó la petición de arresto en el domicilio particular. De esta manera, la joven deberá permanecer recluida en la Unidad 51 de Magdalena hasta el inicio del juicio oral y público, lo que constituye un revés contundente para su estrategia legal.

La decisión de la Magistrada que afectó a Morena Rial Martín Candalaft reveló a través de su cuenta de X, que la polémica mediática seguirá presa, compartiendo en su publicación un documento judicial dictado por la magistrada que determinó esta decisión.

Captura de pantalla (11) El documento de la magistrada en el que se dictó la medida que afecta a Morena Rial. Foto: X @martíncandalaft Según informó el medio Pronto, entre los argumentos esgrimidos por la titular del juzgado para fundamentar su determinación, se citó que la vivienda propuesta para que Morena cumpliera el encierro “no tenía las condiciones adecuadas” para ser habitada por un menor de edad, haciendo referencia a su hijo. Por su parte, Martín Leiro, uno de sus representantes legales, manifestó en el programa Los Profesionales (El Nueve), que la medida “es arbitraria”. Asimismo, el letrado adelantó que, en el transcurso de esta jornada, formalizará la pertinente apelación: “Mañana estará presentado el escrito y después hay un plazo de entre 10 y 15 días para resolver la apelación”.

La Justicia decidió que Morena Rial continúe en la cárcel morena rial1 Morena Rial no podrá obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Créditos: Archivo MDZ El pasado lunes 28 de octubre, el panorama legal de la hija de Jorge Rial se complicó fuertemente, ya que la fiscalía ratificó la medida de prisión preventiva en su contra, consolidando su permanencia en el penal. Previo al rechazo del beneficio de la reclusión domiciliaria, el abogado Alejandro Cipolla había hecho públicas graves acusaciones sobre las deficientes condiciones de detención que padece su clienta y amiga.

El letrado fue contundente al describir el escenario: “No la dejan hablar por teléfono, las visitas son muy complicadas de hacer, el fin de semana la picó una araña, le dio fiebre y no tuvo atención médica”, aseguró. Estos señalamientos pusieron en el centro de la escena las dificultades que atraviesa la mediática en el lugar de reclusión.