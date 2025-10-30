Comenzaron los preparativos para el Halloween de la Arístides: lo qué tenés que saber para moverte en la zona
La ciudad de Mendoza ya está preparando todo para un encuentro lleno de música, gastronomía, terror, familia y amigos.
Este jueves 30 de octubre, se celebrará el temible Halloween en la ciudad, con un mega despliegue en una de las principales arterias: Arístides Villanueva. Allí se montarán escenarios y diversos puestos de emprendedores, lo que conlleva una serie de cambios en la circulación vehicular por algunas horas.
El Halloween en Arístides Villanueva ya está en marcha
El evento comenzará a las 17.00 y concluirá a las 23.00, concentrando la actividad en el tramo comprendido entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas, por este motivo te recomendamos que elijas otras calles alternativas para poder circular por la zona.
Cerca de las 15.00 cortarán el tránsito de calle Arístides Villanueva entre Belgrano y Martínez de Rozas para montar los escenarios en los que se presentarán DJ´s como: Black Jagg, de 17.00 a 20.00. Luego comenzará PRØ – ZACK cuyo set está previsto de 20.00 a 23.00, ambos en el espacio escénico ubicado en Tiburcio Benegas. En el escenario de calle Martínez de Rozas estará Renzo Lorca de 18.00 a 23.00 haciendo vibrar a los mendocinos y turistas.
Los cruces con las otras arterias (Tiburcio Benegas, Rodríguez y Olascoaga), estarán habilitados durante toda la jornada.
Para organizar el desarrollo de las actividades de Halloween ya se está trabajando en el despeje para que los autos nos se estacionen en las primeras tres cuadras.