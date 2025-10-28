Mendoza de terror: fiestas, cine y rituales para celebrar Halloween

Con una grilla repleta de actividades, Mendoza se viste de misterio, música y disfraces para celebrar Halloween . Desde el corazón de la Ciudad hasta Luján de Cuyo , las propuestas combinan arte, gastronomía, concursos y experiencias sensoriales para todas las edades.

El jueves 30, la avenida Arístides Villanueva se transformará en el escenario más animado de la noche mendocina. Entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas, la tradicional arteria de bares vibrará desde las 17 hasta las 23 con shows, música en vivo, actividades interactivas y promociones gastronómicas especiales.

Uno de los grandes atractivos será el gran desfile de cosplay, donde los participantes caracterizados como personajes de películas, cómics y videojuegos competirán por premios en efectivo que van desde los $100.000 hasta los $200.000. El concurso se realizará sobre el escenario principal en Coronel Rodríguez, con apertura a las 17.15.

La música sonará en dos escenarios simultáneos: el Escenario Tiburcio Benegas, con DJ Black Jagg y PRØ – ZACK, y el Escenario Martínez de Rozas, con Renzo Lorca al mando. Además, habrá torneos de videojuegos, stands de emprendedores, sorteos y sorpresas durante toda la jornada.

Como complemento, los bares ofrecerán menús temáticos a precios promocionales. Entre las opciones destacan las burgers con papas a $10.000, además de cócteles especiales como el “Gin Embrujado”.

El tránsito en la Arístides estará cortado desde las 13, por lo que se recomienda utilizar vías alternativas.

MendoWEEN: el festival que celebra el arte del miedo

El Festival MendoWEEN regresa al Microcine Municipal (9 de Julio 500 de Ciudad), el viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, consolidándose como un espacio que combina cine, arte y performance. La programación incluye proyecciones de películas de culto y cortometrajes locales, talleres de literatura e ilustración de terror, y una feria artística para descubrir talentos mendocinos.

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán interactuar con actores caracterizados, participar en concursos de disfraces y vivir una experiencia inmersiva que conecta el arte con lo macabro.

Rituales del alma: visita al cementerio y experiencia cervecera

El sábado 1 de noviembre, el Cementerio de la Ciudad de Mendoza ofrecerá una experiencia diferente bajo la consigna Rituales del Alma. Se trata de una visita guiada especial que explora las formas en que distintas culturas recuerdan a sus muertos.

La jornada culminará con una procesión de catrinas que acompañará a los participantes hasta la fábrica de cerveza artesanal Mundo Subterráneo, donde habrá música en vivo, una picada y una pinta de bienvenida. Las entradas se consiguen por EntradaWeb a $12.000.

Godoy Cruz: literatura, cosplay y música retro

El Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona será escenario del evento Halloween Cassette, el viernes 31 desde las 19, con entrada libre y gratuita. Habrá presentaciones literarias de autoras mendocinas como Gabriela Chiapa (Ciudad de Condenados) y Vanina Márquez (Herencia de Sangre), además del lanzamiento de la antología Juego de Niños de Julieta P. Carrizo.

Luego, la pista se encenderá con DJ Gav y DJ Lucca, quienes traerán la energía del Cassette Club del Retro con electrónica de los 2000. También habrá stands de cómics, artículos frikis y food trucks.

Una noche de lujo en el Sheraton

Para quienes buscan una celebración más exclusiva, el Hotel Sheraton Mendoza será sede de la Super Halloween Edition, el viernes 31 desde las 20 hasta las 3 de la madrugada. La fiesta promete una ambientación de lujo, con perreo, cuarteto embrujado y hits a cargo de DJ Aka Delicia.

Las entradas se adquieren por Passline a $25.000 y el evento está destinado a mayores de 24 años. La propuesta incluye opciones gastronómicas premium y barra libre de cócteles.

Halloween también para adolescentes: Rouse Matinée

Los más jóvenes también tendrán su espacio con Rouse Matinée Halloween, una fiesta pensada para chicos de 12 a 15 años en Desert Evento (Luján de Cuyo). Será el sábado 1 de noviembre, de 19 a 23.30, con DJs en vivo, sorteos y actividades temáticas.

Las entradas, disponibles en EntradaWeb por $8.000, garantizan una experiencia segura y divertida donde la música, el misterio y los disfraces serán protagonistas.

Con propuestas que van desde el terror clásico hasta el glamour nocturno, Mendoza celebra Halloween con una diversidad de opciones para todos los gustos y edades.