Mendoza deja el frío: cuando vuelve el calor y las máximas cercanas a 30°

Tras un par de días invernales, Mendoza retoma el calor: máximas altas, algo de nubosidad, chance de tormentas el viernes a la noche y nevadas en cordillera.

El abrigo volvió a salir del placard por unas jornadas que recordaron al invierno, pero el calor ya tiene fecha y hora. Desde el jueves, la provincia cambia de humor: menos nubes, viento suave y esas tardes que invitan a abrir las ventanas y planificar actividades afuera.

La mañana seguirá fresca, es cierto, aunque la diferencia se sentirá con claridad después del mediodía. Para quienes trabajan en la calle, organizan un paseo o preparan la mochila de los chicos, llega una seguidilla de días más amables, con un par de advertencias puntuales para no llevarse sorpresas.

Jueves: el repunte del calor que marca el rumbo El jueves se perfila como el quiebre del período frío. Se espera una mínima cercana a 9 °C y una máxima que salta a 27 °C, con cielo poco nuboso y vientos leves. No será un día extremo, sino de transición limpia hacia un escenario casi veraniego. Ideal para retomar rutinas al sol, adelantar compras o entrenar sin tanta capa de ropa. Consejo práctico: llevar un abrigo liviano para la primera hora de la mañana y apostar por prendas más frescas desde media tarde, cuando el termómetro se acomode en valores templados.

El viernes profundiza la remontada térmica. La mínima sube a 12 °C y la máxima trepa a 30 °C. El cielo mostrará ratos de nubes y claros, y hacia la noche puede activarse alguna tormenta aislada. No se prevé un evento generalizado, pero si hay una cena al aire libre o un recital, conviene tener un plan bajo techo por si cambia el humor del cielo. El viento del noreste soplará con intensidad moderada y traerá aire templado. Atención con la alta montaña: en cordillera persistirán nevadas, clave para quienes piensen cruzar o encarar travesías. Cadenas, equipo y chequeo del estado de rutas antes de salir.

pronostico Sábado: respiro, descenso moderado y chaparrones matinales El sábado ofrece una pausa en la escalada. La mañana vuelve a rondar los 9 °C y la tarde se acomoda cerca de 26 °C. Habrá nubosidad variable, viento del sur de moderado y algunas precipitaciones durante la mañana, con tendencia a mejorar hacia el mediodía. Es un día para arrancar con plan bajo techo —desayuno largo, trámites, cine— y aprovechar luego las horas más claras. En cordillera, la situación será más estable que el viernes, con poco nuboso y mejor visibilidad, aunque el frío seguirá presente. Para la ciudad, la clave está en combinar paraguas temprano y remera a la tarde: la amplitud térmica pedirá cambios de vestuario.