Mendoza deja el frío: cuando vuelve el calor y las máximas cercanas a 30°
Tras un par de días invernales, Mendoza retoma el calor: máximas altas, algo de nubosidad, chance de tormentas el viernes a la noche y nevadas en cordillera.
El abrigo volvió a salir del placard por unas jornadas que recordaron al invierno, pero el calor ya tiene fecha y hora. Desde el jueves, la provincia cambia de humor: menos nubes, viento suave y esas tardes que invitan a abrir las ventanas y planificar actividades afuera.
La mañana seguirá fresca, es cierto, aunque la diferencia se sentirá con claridad después del mediodía. Para quienes trabajan en la calle, organizan un paseo o preparan la mochila de los chicos, llega una seguidilla de días más amables, con un par de advertencias puntuales para no llevarse sorpresas.
Jueves: el repunte del calor que marca el rumbo
El jueves se perfila como el quiebre del período frío. Se espera una mínima cercana a 9 °C y una máxima que salta a 27 °C, con cielo poco nuboso y vientos leves. No será un día extremo, sino de transición limpia hacia un escenario casi veraniego. Ideal para retomar rutinas al sol, adelantar compras o entrenar sin tanta capa de ropa. Consejo práctico: llevar un abrigo liviano para la primera hora de la mañana y apostar por prendas más frescas desde media tarde, cuando el termómetro se acomode en valores templados.
El viernes profundiza la remontada térmica. La mínima sube a 12 °C y la máxima trepa a 30 °C. El cielo mostrará ratos de nubes y claros, y hacia la noche puede activarse alguna tormenta aislada. No se prevé un evento generalizado, pero si hay una cena al aire libre o un recital, conviene tener un plan bajo techo por si cambia el humor del cielo. El viento del noreste soplará con intensidad moderada y traerá aire templado. Atención con la alta montaña: en cordillera persistirán nevadas, clave para quienes piensen cruzar o encarar travesías. Cadenas, equipo y chequeo del estado de rutas antes de salir.
Sábado: respiro, descenso moderado y chaparrones matinales
El sábado ofrece una pausa en la escalada. La mañana vuelve a rondar los 9 °C y la tarde se acomoda cerca de 26 °C. Habrá nubosidad variable, viento del sur de moderado y algunas precipitaciones durante la mañana, con tendencia a mejorar hacia el mediodía. Es un día para arrancar con plan bajo techo —desayuno largo, trámites, cine— y aprovechar luego las horas más claras. En cordillera, la situación será más estable que el viernes, con poco nuboso y mejor visibilidad, aunque el frío seguirá presente. Para la ciudad, la clave está en combinar paraguas temprano y remera a la tarde: la amplitud térmica pedirá cambios de vestuario.
El domingo recupera el tono cálido y promete cierre de fin de semana a puro aire libre. La mínima se ubica cerca de 12 °C y la máxima vuelve a bordear los 30 °C. El pronóstico marca cielo algo nublado y viento del noreste, nuevamente con circulación que empuja la temperatura hacia arriba. No aparecen señales de inestabilidad marcada, de modo que picnics, asados y salidas de familia ganan terreno. Aun así, vale recordar dos básicos: protector solar y botella de agua. Con viento templado, la sensación puede escalar por encima del registro del termómetro.
Claves para organizar la agenda: tips simples que ahorran dolores de cabeza
El balance de la secuencia es nítido: tras el pulso frío, Mendoza entra en un tramo más benigno, con mañanas frescas y tardes templadas a cálidas. Para el jueves, abrigo liviano y lentes de sol. El viernes, mirada atenta al radar hogareño: si la salida es nocturna, incluir un impermeable liviano por las tormentas aisladas previstas. El sábado pide paciencia: chaparrones intermitentes temprano, viento del sur y mejora después del mediodía.
El domingo se reserva para disfrutar sin sobresaltos, con calor moderado y pocas nubes. Quienes viajen a la montaña deben recordar que el libreto es otro: nevadas el viernes y ambiente invernal, aun cuando en el llano el termómetro roce los 30 °C. Con esa hoja de ruta, la semana cambia de ritmo: menos estufa, más sombra, y la certeza de que la remera vuelve a ganar la pulseada en la tarde mendocina.