Frente frío en Mendoza: cuándo vuelve el calor

El ingreso de un frente frío durante la madrugada del lunes provocó un marcado descenso de la temperatura en Mendoza. El SMN anticipa varios días frescos antes del regreso definitivo del calor.

El frente frío se mantendrá hasta el martes; desde el jueves regresarán las temperaturas altas.

Tras un domingo de elecciones con tiempo agradable, Mendoza amaneció este lunes con un cambio rotundo: durante la madrugada ingresó un frente frío que trajo viento sur, nubosidad y un notorio descenso de la temperatura en plena primavera.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este escenario no será pasajero.

El martes se mantendrá mayormente nublado, con precipitaciones aisladas, vientos del este y ambiente muy frío para esta época del año: máxima de 15° y mínima de 3°. Recién por la noche se espera una mejora en las condiciones, con nubosidad en disminución.

Esta semana ingresa un frente frío Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ Mendoza se mantendrá fría hasta el martes y recién el jueves volverá a sentir el calor primaveral. Rodrigo D'Angelo / MDZ Desde el miércoles mejora el tiempo en Mendoza Durante el miércoles llegará un primer alivio: el sol volverá a ganar terreno, la máxima subirá a 21° y se sentirá un clima más primaveral. Aun así, podrían registrarse heladas parciales en sectores rurales, especialmente a primera hora.