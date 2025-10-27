Presentan la tercera edición del Chiva's Trail que se correrá en Las Leñas

La Ciudad de Mendoza será el escenario de la conferencia de prensa del Chiva's Trail -Experiencia Las Leñas 2026 , una de las pruebas de trail running más importantes del calendario deportivo mendocino. La actividad se desarrollará el jueves 13 de noviembre, de 19 a 20.30, en la Terraza Municipal.

Allí, organizadores y referentes deportivos ofrecerán los detalles de la nueva edición que tendrá lugar a comienzos del 2026.

El Chiva's Trail es un evento que combina deporte, naturaleza y turismo en un entorno de montaña, rodeado de maravillosos paisajes.

Así, en febrero de 2026 el encuentro se realizará en el complejo Las Leñas (Malargüe), con recorridos de 42K, 26K, 12K y 7K.

También, habrá KM Vertical , una modalidad de ascenso puro reconocida internacionalmente y que ya fue sede del Campeonato Argentino de la CADA.

Desarrollada en el centro de esquí más importante de América Latina -con una base ubicada a 2.240 msnm y cumbre a 3.430 msnm-, la competencia convoca año a año a deportistas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.

El flyer de la competencia de trail running en Malargüe

Además de su impronta competitiva y exigente, el Chiva's Trail busca difundir la identidad cultural y natural de Malargüe, incorporando propuestas gastronómicas regionales como el tradicional chivipán y elementos artesanales en medallas y trofeos.

De este modo, la carrera se transforma en una vivencia integral que une esfuerzo, paisaje y tradición.

Desde la Municipalidad de Mendozainformaron que el municipio acompaña esta iniciativa desde la impronta de promocionar actividades que impulsan el deporte, el turismo y la proyección de la provincia como destino de experiencias de calidad.