Mendoza arranca el lunes con un descenso marcado de la temperatura
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un lunes ventoso, con descenso marcado de la temperatura y posibilidad de precipitaciones aisladas. Hay alerta por ráfagas de hasta 70 km/h en varios departamentos del este provincial.
La semana comenzará ventosa y más fría en Mendoza. Este lunes 27 de octubre, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada mayormente nublada, con vientos del sector sur y una máxima de 21°C, lo que marca un cambio brusco respecto al fin de semana.
También pueden darse precipitaciones aisladas, especialmente en la mañana y tarde en la zona del Gran Mendoza, Valle de Uco y en los departamentos del sur provincial. En cordillera habrá lluvias y condiciones inestables, lo que podría complicar la visibilidad en alta montaña.
Las recomendaciones del SMN ante el viento sur
Donde más se sentirá el viento será en el este provincial. Rige una alerta amarilla para Lavalle, el este de Las Heras, La Paz, San Martín y Santa Rosa. Según el SMN, "el área será afectada por vientos del sur o sudeste con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h". Se recomienda precaución al circular, asegurar objetos que puedan volarse y estar atentos a avisos oficiales.
El pronóstic en Mendoza para los próximos días
El martes se mantendrá nublado, con precipitaciones aisladas y una mejora hacia la noche. La máxima subirá levemente hasta los 16°C, pero la mañana será muy fría, con 5°C de mínima. El miércoles continuará el ascenso de la temperatura, aunque persistirán heladas parciales y un amanecer frío. Con el avance del día, el ambiente será más agradable y la máxima alcanzará los 21°C, con cielo mayormente despejado.