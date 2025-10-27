Mendoza arranca el lunes con un descenso marcado de la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un lunes ventoso, con descenso marcado de la temperatura y posibilidad de precipitaciones aisladas. Hay alerta por ráfagas de hasta 70 km/h en varios departamentos del este provincial.

La semana comenzará ventosa y más fría en Mendoza. Este lunes 27 de octubre, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada mayormente nublada, con vientos del sector sur y una máxima de 21°C, lo que marca un cambio brusco respecto al fin de semana.

También pueden darse precipitaciones aisladas, especialmente en la mañana y tarde en la zona del Gran Mendoza, Valle de Uco y en los departamentos del sur provincial. En cordillera habrá lluvias y condiciones inestables, lo que podría complicar la visibilidad en alta montaña.

Las recomendaciones del SMN ante el viento sur Embed - Recomendaciones Ante Vientos Fuertes Donde más se sentirá el viento será en el este provincial. Rige una alerta amarilla para Lavalle, el este de Las Heras, La Paz, San Martín y Santa Rosa. Según el SMN, "el área será afectada por vientos del sur o sudeste con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h". Se recomienda precaución al circular, asegurar objetos que puedan volarse y estar atentos a avisos oficiales.