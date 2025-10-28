Decathlon abre su primera tienda en Argentina: la sorpresa para los primeros compradores

La reconocida cadena internacional de artículos deportivos Decathlon se prepara para desembarcar oficialmente en Argentina. Su primera tienda abrirá el 8 de noviembre en el complejo Al Río, ubicado en Vicente López, provincia de Buenos Aires . Para celebrar su llegada, la marca anunció una serie de regalos y actividades especiales para quienes asistan a la inauguración.

El nuevo local contará con una superficie de 3.000 metros cuadrados y ofrecerá un amplio catálogo de productos deportivos para todas las edades y disciplinas . Entre las marcas propias que estarán disponibles figuran Quechua, Domyos, Rockrider, Kipsta, Tribord y Kuikma, entre otras. Con esta apertura, Decathlon busca posicionarse como una opción integral para quienes practican deporte de manera profesional o recreativa.

La empresa anunció importantes beneficios para quienes lleguen temprano el día de la inauguración:

Antes de la apertura oficial, Decathlon realizará una “Estación Deportiva” en el estacionamiento del complejo Al Río, donde los visitantes podrán participar en actividades como básquet, fútbol, calistenia, golf y ping pong. El evento contará con dos turnos diarios, desde el 1° hasta el 9 de noviembre.

Durante toda la jornada habrá actividades y shows deportivos , sorteos, música en vivo y juegos interactivos. Además, los asistentes podrán ganar premios como camisetas personalizadas y accesorios deportivos.

Las primeras 500 compras concretadas ese día se llevarán un souvenir exclusivo de la marca .

Los primeros 300 clientes en ingresar recibirán gift cards con valores que van desde $40.000 hasta $400.000 , que podrán utilizarse para realizar compras en la tienda.

También se instalará un cubo interactivo lleno de pelotas: quienes adivinen la cantidad correcta participarán por premios de hasta $100.000.

¿Habrá otras tiendas de Decathlon en Argentina?

El arribo de Decathlon a la Argentina forma parte de una inversión superior a los 100 millones de dólares, con la que la compañía prevé abrir al menos 20 tiendas en los próximos cinco años. Este proyecto generará alrededor de 750 empleos directos y nuevas oportunidades dentro del sector comercial y deportivo.

La segunda etapa de expansión incluirá la apertura de nuevas sucursales en Ciudad de Buenos Aires y otras provincias, entre ellas una anunciada en Mendoza, a partir del segundo semestre de 2026.