Decathlon abre su primera tienda en Argentina: la sorpresa para los primeros compradores
La mega tienda de Decathlon estará en Buenos Aires pero habrá sorpresas y grandes regalos para los primeros en visitarla.
La reconocida cadena internacional de artículos deportivos Decathlon se prepara para desembarcar oficialmente en Argentina. Su primera tienda abrirá el 8 de noviembre en el complejo Al Río, ubicado en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Para celebrar su llegada, la marca anunció una serie de regalos y actividades especiales para quienes asistan a la inauguración.
El nuevo local contará con una superficie de 3.000 metros cuadrados y ofrecerá un amplio catálogo de productos deportivos para todas las edades y disciplinas. Entre las marcas propias que estarán disponibles figuran Quechua, Domyos, Rockrider, Kipsta, Tribord y Kuikma, entre otras. Con esta apertura, Decathlon busca posicionarse como una opción integral para quienes practican deporte de manera profesional o recreativa.
Regalos y sorpresas para los primeros clientes de Decathlon
La empresa anunció importantes beneficios para quienes lleguen temprano el día de la inauguración:
Los primeros 300 clientes en ingresar recibirán gift cards con valores que van desde $40.000 hasta $400.000, que podrán utilizarse para realizar compras en la tienda.
Las primeras 500 compras concretadas ese día se llevarán un souvenir exclusivo de la marca.
Durante toda la jornada habrá actividades y shows deportivos, sorteos, música en vivo y juegos interactivos. Además, los asistentes podrán ganar premios como camisetas personalizadas y accesorios deportivos.
Antes de la apertura oficial, Decathlon realizará una “Estación Deportiva” en el estacionamiento del complejo Al Río, donde los visitantes podrán participar en actividades como básquet, fútbol, calistenia, golf y ping pong. El evento contará con dos turnos diarios, desde el 1° hasta el 9 de noviembre.
También se instalará un cubo interactivo lleno de pelotas: quienes adivinen la cantidad correcta participarán por premios de hasta $100.000.
¿Habrá otras tiendas de Decathlon en Argentina?
El arribo de Decathlon a la Argentina forma parte de una inversión superior a los 100 millones de dólares, con la que la compañía prevé abrir al menos 20 tiendas en los próximos cinco años. Este proyecto generará alrededor de 750 empleos directos y nuevas oportunidades dentro del sector comercial y deportivo.
La segunda etapa de expansión incluirá la apertura de nuevas sucursales en Ciudad de Buenos Aires y otras provincias, entre ellas una anunciada en Mendoza, a partir del segundo semestre de 2026.