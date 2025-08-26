Decathlon abre su primera tienda en Argentina: cómo postularse para trabajar

La conocida cadena francesa de artículos deportivos, Decathlon , llegará oficialmente a Argentina con la apertura de su primera tienda en el complejo Al Río, en Vicente López. Y, según comunicó la empresa, proyecta abrir veinte locales más, con una inversión que supera los US$ 100 millones en los próximos cinco años e incluirá la creación de cerca de 750 empleos directos.

La inauguración está prevista para fines de octubre y representa el inicio de un ambicioso plan de expansión que prevé la apertura de entre 20 y 30 sucursales en todo el país.

Es por eso que cientos de argentinos tendrán la posibilidad de postularse para conseguir empleo en esa tienda y sobre todo para quedar en el registro en caso de que puedan abrir más sucursales en el futuro.

Con la llegada a Argentina, Decathlon comienza un proceso de selección para incorporar nuevos empleados. La empresa busca personas apasionadas por el deporte, con energía, proactividad y espíritu de colaboración.

Los interesados en sumarse al equipo pueden postularse en la plataforma de empleo correspondiente, indicando la referencia 109994 para facilitar la inscripción.

Decathlon Fachada - render Decathlon y su desembarco en Argentina. Decathlon

Cómo enviar el currículum

Los postulantes tienen varias opciones para enviar su CV:

A través de la plataforma de empleo de Randstad.

Por teléfono, llamando al +54 9 11 6640-2100.

Es fundamental incluir la referencia 109994 al momento de postularse para que la candidatura sea considerada correctamente.

La llegada de Decathlon a Argentina forma parte de un plan de inversión de 100 millones de dólares, destinados a la construcción de locales, logística y desarrollo comercial. La compañía proyecta abrir entre 20 y 30 tiendas en distintas ciudades del país, generando nuevas oportunidades laborales y consolidando su presencia en el mercado argentino.

Sin dudas que esta puede ser una gran oportunidad si estás buscando trabajo y lográs pasar los filtros que propone la marca para iniciar un nuevo empleo en ese lugar.