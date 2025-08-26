Decathlon desembarca en la Argentina con inversiones por US$100 millones

Decathlon, la tienda de deportes más grande del mundo abrirá su primer local en la localidad de Vicente López de la mano del Grupo One. Abren la búsqueda de empleos.

De la mano del Grupo One, Decathlon, la tienda de deportes más grande del mundo, anunció que abrirá su primer local en la Argentina. Y, según comunicó la empresa, proyecta abrir veinte locales más, con una inversión que supera los US$ 100 millones en los próximos cinco años e incluirá la creación de cerca de 750 empleos directos.

“El primer local estará ubicado en el complejo Al Río, en Vicente López, cuenta con 3.000 m2 y abrirá sus puertas al público el último trimestre de este año al mismo tiempo que la página web con entregas a todo el país. Esta apertura implica una inversión de 20 millones de dólares y 100 puestos de trabajo directos”, dijo Magela Mendez, Gerente Comercial de Decathlon.

Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo, incluyendo marcas propias de la compañía como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma, Kipsta, entre otras. Además, a través del canal online, los argentinos tendrán acceso al 100% de la oferta de productos.

2 Desde la empresa señalan que "la tienda invita a los visitantes a descubrir y disfrutar todas las marcas y categorías deportivas que ofrece Decathlon. Más que una apertura, se trata de una experiencia en deporte, contando con más de 5.000 productos multideportes, desde running, deportes colectivos, montaña, acuáticos, entre otros".

“Estamos muy entusiasmados de abrir nuestra primera tienda en Argentina, la cual cuenta con un formato innovador y nueva estética de la marca. El país cuenta con una amplia variedad de disciplinas y es un referente mundial en deporte y retail, lo que genera un vínculo especial entre Decathlon y los argentinos.” concluyó Méndez.