Presenta:

Dinero

|

Dólar

El dólar oficial da un respiro: ¿y el blue?

El dólar oficial bajó este martes después de la subida del comienzo de la semana, mientras el blue se mantiene.

MDZ Dinero

Dólares del colchón: la primera parte del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos ya está en marcha Foto: Noticias Argentinas

El dólar oficial bajó diez pesos este martes luego de que el lunes haya subido 35 pesos. Actualmente cotiza a $1.360 para la venta y a 1.320 pesos para la compra. Por su parte, el dólar blue se mantiene igual que en la jornada pasada, ya que cotiza a $1.365 para la venta y a $1.345 para la compra.

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP se consigue a $1.355, y el CCL (Contado Con Liquidación) a $1.355.

Te Podría Interesar

Durante toda esta semana se mantiene un intenso movimiento en medio del cimbronazo político que significó la difusión y filtración de presuntos audios del extitular de la ANDIS respecto de presuntas coimas que recibía la secretaria de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei.

Archivado en

Notas Relacionadas