El dólar oficial da un respiro: ¿y el blue?
El dólar oficial bajó este martes después de la subida del comienzo de la semana, mientras el blue se mantiene.
El dólar oficial bajó diez pesos este martes luego de que el lunes haya subido 35 pesos. Actualmente cotiza a $1.360 para la venta y a 1.320 pesos para la compra. Por su parte, el dólar blue se mantiene igual que en la jornada pasada, ya que cotiza a $1.365 para la venta y a $1.345 para la compra.
En la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP se consigue a $1.355, y el CCL (Contado Con Liquidación) a $1.355.
Durante toda esta semana se mantiene un intenso movimiento en medio del cimbronazo político que significó la difusión y filtración de presuntos audios del extitular de la ANDIS respecto de presuntas coimas que recibía la secretaria de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei.