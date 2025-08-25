Se disparan el dólar blue y el oficial en medio de los audios que complican al Gobierno

El dólar oficial subió 25 pesos este lunes y cotiza a $1.360 para la venta y a $1.340 para la compra. Por su parte, el dólar blue aumenta quince pesos y cotiza a $1.360 para la venta y a $1.340 para la compra. Esto se da en medio de los audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, que desataron un escándalo alrededor de la cúpula del Gobierno.

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP se consigue a $1.354, y el CCL (Contado Con Liquidación) a $1.355.

Martín Menem salió a hablar por los audios filtrados "Se trata de una monumental operación a dos semanas de una de las elecciones más importantes de la Argentina en términos provinciales que es la provincia de Buenos Aires", manifestó Menem en diálogo con A24, y cuestionó: "¿Te parece casualidad que justo un día antes de la Ley de Discapacidad aparezca un audio y el abogado de Cristina en el medio?".