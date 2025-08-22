El dólar oficial y el dólar blue cerraron la semana con una fuerte suba

El dólar cerró este viernes con un incremento en su cotización. A cuánto quedó el dólar blue, que también subió.

En medio de los escándalos que atraviesa el Gobierno nacional, el dólar tuvo movimientos importantes durante la jornada del viernes. Se trata de nuevas subas respecto de la cotización del jueves. Es la tercera rueda consecutiva al alza que figura en lo que va de la semana.

Este viernes, el dólar oficial cerró en $1.295 para la compra y $1.335 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $10 respecto del cierre de ayer. En el día jueves había subido también diez pesos respecto del miércoles y así configura tres días corridos al alza.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó pasado el mediodía a $1.337,231 para la venta, según datos del BCRA. La mayor cotización se alcanzó en algunas entidades bancarias a $1.347.

dolares-grandes.jpg El dólar cotizó al alza este viernes. A cuánto cotiza el dólar blue este viernes El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.325 para la compra y $1.345 para la venta, con una suba de 1,92% en la jornada. En esta ocasión, el no oficial se movió más de la cuenta ya que venía mostrando jornadas de estabilidad.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.321 con una suba de 0,3%.