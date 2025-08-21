A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue tras el respaldo del Gobierno en el Congreso

El dólar aumentó cinco pesos este jueves y cotiza actualmente a $1.320 para la venta y a $1.280 para la compra. Por su parte, el dólar blue parece haber encontrado un equilibrio, ya que cotiza sin cambios en su precio el martes y cotiza a $1.340 para la venta y a $1.320 para la compra.

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP se consigue a $1.300, y el CCL (Contado Con Liquidación) a $1.302.

Esto se da en el contexto de que el Gobierno se anotó un triunfo en la Cámara de Diputados en una sesión hostil para Javier Milei. Un triunfo que vale también por la seguidilla de derrotas parlamentarias que viene sufriendo hace más de dos meses La Libertad Avanza en ambas cámaras y que seguirá mañana en el Senado. El blindaje del veto al aumento jubilatorio le da un respiro a la Casa Rosada, que puso en juego sus alianzas electorales con los gobiernos provinciales que se pintaron de violeta.