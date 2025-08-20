Así cerró el dólar en medio de la sesión en Diputados por los vetos de Javier Milei

Mientras el Congreso tiene una agenda apretada, el dólar subió levemente al igual que el dólar blue.

Mientras los diputados de la Nación debaten para revertir o consolidar los vetos de Javier Milei a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, el dólar tuvo una leve suba en su cotización este miércoles. También aumentaron su valor el dólar blue y los financieros.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.275 para la compra y $1.315 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre de ayer. Durante el martes había bajado $5, por lo que los recuperó en esta nueva rueda cambiaria.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.315 y $1.320 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.338.

dólar dólares El dólar y su comportamiento en un miércoles clave por la sesión en Diputados. Subió el dólar blue y los financieros El dólar blue cerró esta tarde en $1.235 para la compra y $1.345 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada. En la jornada del martes se había mantenido estable sin movimientos en el mercado.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.301 con una suba de 0,7%.