El dólar se estabilizó y volvió a bajar este martes: todas las cotizaciones

Luego de haber marcado una suba durante el lunes, el dólar cayó durante la jornada y cerró a la baja. Por su parte, el dólar blue no tuvo movimientos.

Luego de subir levemente cinco pesos durante el día lunes, este martes el dólar oficial volvió a bajar. Estos movimientos en la cotización generaron un paso hacia la estabilización de la moneda extranjera y su cotización. No hubo sobresaltos para el dólar blue en la jornada.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de ayer. Así, quedó con los mismos valores que el cierre del día viernes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.310 y $1.320 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.327.

La cotización del dólar blue y los financieros El dólar blue cerró este martes por la tarde en $1.320 para la compra y $1.340 para la venta, manteniéndonse estable en la jornada y sin marcar movimientos respecto del día lunes. En esa jornada apenas se movió un 0,8%.

Lo mimso ocurría con el dólar mayorista, ubicándose en $1.292,5.