Así cotiza el dólar oficial y el blue en una semana caliente para el Gobierno

El dólar oficial se encuentra sin movimientos esta semana y cotiza a $1.310 para la venta y a $1.270 para la compra. Por su parte, el dólar blue también parece haber encontrado un equilibrio, ya que cerró sin cambios en su precio el martes y cotiza a $1.340 para la venta y a $1.320 para la compra.

El Gobierno se encamina a una nueva jornada de derrota parlamentaria. Los bloques de la oposición confían en que podrán rechazar los vetos a la emergencia en discapacidad y jubilaciones, mientras que en el oficialismo estiran las negociaciones para, al menos, poder defender el rechazo a la última de estas leyes, sancionadas el 10 de julio.

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP se consigue a $1.300, y el CCL (Contado Con Liquidación) a $1.302.

Se conoció la inflación mayorista La inflación mayorista en Argentina se aceleró en julio, registrando una suba del 2,8%, lo que representa 1,2 puntos porcentuales más que el 1,6% de junio. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).