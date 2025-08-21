El dólar subió luego del respaldo del Congreso al Gobierno por los vetos de Javier Milei

El dólar volvió a cotizar al alza en esta jornada de jueves. El dólar blue, por su parte, bajó levemente en su cotización.

Luego del fuerte respaldo que consiguió el Gobierno en el Congreso respecto del veto al aumento en las jubilaciones, el dólar oficial tuvo una suba considerable respecto del miércoles. Por su parte, el dólar blue se comportó y bajó levemente, a contramano de las demás cotizaciones.

En primer lugar, el dólar oficial cerró este jueves a $1.285 para la compra y $1.325 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre de ayer. Hay que recordar que durante el miércoles había subido $5 por lo que la suma da de $15 en las útlimas dos jornadas.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.325 y $1.335 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.353.

Dólares.jpg El comportamiento del dólar tras los movimientos políticos en el Congreso. La cotización del dólar blue y los financieros El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.320 para la compra y $1.340 para la venta, con una baja de 0,4% en la jornada. Durante el miércoles había tenido una leve suba en el mismo sentido.

El dólar mayorista se ubicó en $1.317 con una suba de 1,2% en las pizarras de las casas de cambio este jueves por la tarde.