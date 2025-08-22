Sube el dólar oficial y se acerca al blue: las cotizaciones
El dólar oficial abrió con aumento este viernes y se acerca cada vez más al blue.
El dólar oficial abrió con un aumento de diez pesos este viernes y actualmente cotiza a $1.335 para la venta y a $1.295 para la compra. El dólar blue se encuentra estable, ya que no se ha movido en los últimos días y cotiza a $1.340 para la venta y a $1.320 para la compra.
En la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP se consigue a $1.328, y el CCL (Contado Con Liquidación) a $1.325.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$41.690 millones.