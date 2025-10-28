Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, son seis los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 29 de octubre, debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son seis los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Carlos.
Cortes de luz programados para este miércoles 29/10
Guaymallén
- En la Lateral Sur del Acceso Este, hacia el oeste de Carril Rodríguez Peña; Coquimbito. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Adolfo Calle, Rufino Ortega, Pedro Vargas y Tupungato; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Brandsen, entre Nápoles y Ruta Provincial N°15. En el narrio Paula Albarracín de Sarmiento, en loteo Ribera y zonas aledañas; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Matienzo, Ejército Libertador, Perón y Pablo Pescara. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de Carril Rodríguez Peña con Jerónimo Ruiz y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Canal Pescara, entre San Francisco del Monte y Dorrego, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Don Bosco, hacia el sur de loteo Sorbello; Rodeo del Medio. De 15.00 a 17.00 h.
- En calle Castro Barros, entre Perito Moreno y Espejo Este. En callejón Morelato; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- Entre calles El Álamo, Ruano y Los Cerezos. En Nogales del Plata S.A. y Fourcade. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°92 (Las Rosas), entre calles Antonio Barrera y Reina. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle San Martín Norte, entre Fray Inalicán y barrio El Esfuerzo. De 9.10 a 13.00 h.