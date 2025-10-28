Anses: un reintegro clave para jubilados se renovará en noviembre

Anses oficializó que en noviembre se renovará un reintegro muy importante para los jubilados que compren con débito.

El Gobierno nacional, a través de Anses, confirmó que a partir del 1° de noviembre volverá a estar disponible el programa de reintegros para jubilados y pensionados, que permite recuperar hasta $120.000 mensuales por compras realizadas con tarjeta de débito. La medida busca reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores en un contexto de suba de precios.

El programa otorga una devolución automática de dinero a los jubilados que realicen compras en comercios adheridos usando su tarjeta de débito asociada al haber previsional. No se necesita realizar ningún trámite adicional: el reintegro se acredita de manera directa en la cuenta bancaria del beneficiario.

El monto máximo que puede recuperarse cada mes es de $120.000, dependiendo del volumen de consumos y de los rubros incluidos en la promoción.

Cómo funciona el beneficio de Anses El beneficio se aplica de forma automática , sin inscripción ni solicitud previa.

Los porcentajes de devolución varían según el tipo de comercio: en algunos casos alcanza el 10 % en supermercados y farmacias, y puede llegar al 20 % en perfumerías o artículos de limpieza.

Las acreditaciones se realizan dentro de las 48 horas posteriores a la compra.

Solo participan los comercios adheridos al sistema. Créditos Anses Jubilados - Interna 1 Anses con información clave para jubilados. Quiénes pueden acceder El reintegro está dirigido a jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través de una cuenta bancaria y utilicen la tarjeta de débito emitida por esa entidad. También pueden acceder quienes perciban pensiones no contributivas o beneficios de la ANSES bajo las mismas condiciones.

El objetivo del programa es aliviar los gastos cotidianos de los adultos mayores, incentivando además el uso de medios electrónicos de pago. La renovación a partir de noviembre garantiza la continuidad del beneficio que viene aplicándose en meses anteriores, sin necesidad de reinscribirse ni cambiar la forma de cobro.