Comienza a mejorar el tiempo en Mendoza, pero se anuncian heladas y temperaturas bajo cero: en qué zonas

Desde Contingencias Climáticas detallaron cómo estará el tiempo durante los próximos días en Mendoza.

Las temperaturas aún estarán por debajo de los 20ºC e incluso hay probabilidad de heladas.

Gobierno de Mendoza

Después de un inicio de semana inesperadamente frío, este miércoles comienza a recomponerse el tempo en Mendoza, aunque las temperaturas aún estarán por debajo de los 20ºC e incluso hay probabilidad de heladas y de temperaturas bajo cero en algunas zonas de la provincia.

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este miércoles 29 de octubre estará “poco nuboso a parcialmente nublado” con ascenso de la temperatura. Se esperan tormentas aisladas en el sur provincial. La mínima anunciada es de 5ºC y la máxima de º8ºC.

pronóstico miércoles
El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

Se esperan temperaturas bajo cero en:

  • Los Campamentos: -1.5ºC
  • Santa Rosa: -2ºC
  • Dubois: -1.9ºC
  • El Peral: -1.7ºC
  • Vista Flores: -3.1ºC
  • Tunuyán: -3ºC
  • El Cepillo: -2.3ºC
  • San Rafael: -1.5ºC a -3ºC
  • General Alvear: -1.5ºC a -2.6ºC.

El tiempo en Mendoza este miércoles 29/10

  • Viento: circulación leve de norte a sur, entre las 10:00 y las 21:00, afectando principalmente zona Este y zona Sur. También podría afectar el Valle de Uco y el Gran Mendoza, aunque con menor intensidad.
  • Nubosidad: amanecerá seminublado en Malargüe, despejado en el resto de la Provincia. Desde las 20:00, se prevé probabilidad de lluvias débiles en el llano de Malargüe y en el Oeste del Valle de Uco, asociadas al mal tiempo en alta montaña.
  • Alta Montaña: amanece seminublado en el sector Sur. A partir de las 14:00 desarrollo de mal tiempo con precipitaciones moderadas principalmente en los sectores Sur y Central, mejorando a partir de las 03:00 del día jueves.

