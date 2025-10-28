Lanzan un programa para ofrecer alojamiento con un techo de 100 mil pesos durante el verano

El Ente Mendoza Turismo ( Emetur ) sigue ampliando la oferta de promociones turísticas para generar mayor atracción de cara a la próxima temporada de verano en la provincia. En este caso, mediante la presentación del programa " Manso Alojamiento ", que garantiza el techo de 100 mil pesos al precio de los alojamientos inscriptos.

El programa estará vigente desde el 14 de noviembre hasta el 15 de febrero inclusive. Está pensado para atraer el turismo nacional pero también podrá ser aprovechado por los mendocinos que decidan vacacionar dentro de la provincia.

" Manso Alojamiento " se suma a otros programas pensados en el marco de la misma campaña como son "Manso menú" y "Mansa bodega", los cuales también se extenderán hasta el 15 de febrero.

El propósito del Emetur es alentar la oferta de alojamientos turísticos a través de estadías a precios competitivos. Los alojamientos interesados podrán ofrecer hospedaje para dos personas con un precio máximo de 100 mil pesos por noche, con los impuestos incluidos.

Para hacerlo, los prestadores antes deberán inscribirse, tal y como sucedió en los programas Manso Menú y Mansa Bodega. El formulario para los establecimientos de todo tipo de categorías está disponible hasta el 7 de noviembre y podrá completarse a través de la página oficial del Emetur, www.mendoza.tur.ar .

El equipo del Emetur constatará que se trate de un establecimiento habilitado y apto para recibir turistas. Los alojamientos seleccionados formarán parte de una página exclusiva de promoción, a la que se podrá acceder directamente, a través de las redes del Emetur o en el sitio mencionado. También el equipo constatará que se cumpla con la promoción

En esa web, los turistas podrán acceder a las distintas opciones disponibles. Además, las propuestas serán difundidas en las redes sociales de Turismo, con mención o etiqueta del establecimiento participante.

La presentación oficial se realizó este martes al mediodía en el Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador Emilio Civit. Contó con la presencia de la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, empresarios del sector y representantes de la Asociación Empresaria Hotelero-Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA). A propósito, Testa señaló: "Mendoza es un destino que se disfruta todo el año y esta iniciativa apunta precisamente a eso: a seguir moviendo la actividad con creatividad y trabajo conjunto del sector público y privado, además de demostrar que el nuestro no es un destino caro, sino competitivo, con una gran variedad y calidad de propuestas".