Cuidate Más, el novedoso programa para que los jóvenes sumen hábitos saludables

Una nueva edición de Cuidate Más pasó por Guaymallén. En total, participaron 600 jóvenes de ocho escuelas. Las actividades se concentraron en el Poliguay e incluyeron capacitación en RCP, maniobra de Heimlich y reciclaje de residuos, hábitos saludables , alimentación, educación vial y deportes.

En las actividades participaron los alumnos secundarios de las escuelas Tomás Silvestre, Nuestra Señora de la Consolata, Roberto Azzoni, Jorge Luis Borges, IPAL, Cacique Guaymallén, Miguel Lauriente y Abelardo Vázquez.

Los chicos fueron cumpliendo un circuito de estaciones recreativas y educativas distribuidas en distintos sectores del gimnasio municipal Poliguay de Guaymallén.

Durante la jornada, los estudiantes rotaron en grupos por distintas estaciones con actividades diseñadas para trabajar aspectos físicos, sensoriales y cognitivos. Entre ellas, se destacaron los talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich, así como también información ambiental de reciclado de residuos y algunas actividades de neurociencias aplicadas al deporte para mejorar la motricidad fina y la coordinación de movimientos.

También hubo una estación de educación vial, que incluyó la simulación de efectos del alcohol en los sentidos a través de lentes de realidad virtual (VR). Con visión distorsionada, los participantes debieron superar obstáculos o caminar por una línea punteada, experimentando de forma lúdica los riesgos de conducir bajo efectos psicoactivos.

En cuanto al bloque recreativo, se incorporaron juegos alternativos como Ultimate Frisbee, Lagori,Cornole, Ringo Volley, King Ball Volley, Strike 360, Ringo Sport,Kho Khoy, Newcom, todos diseñados para estimular la actividad física desde una lógica participativa y cooperativa.

Cuidate Más es organizado por la municipalidad de Guaymallén junto con el Gobierno de Mendoza.

Deporte para los jóvenes

Por otro lado, el Gobierno de Mendoza sostiene el Programa Provincial del Deporte Escolar para fomentar la actividad física, los valores del deporte y la inclusión educativa a través de la competencia sana.

El programa está impulsado por la Dirección General de Escuelas, a través de la Coordinación de Educación Física y el Instituto de Educación Física 9-016 “Dr. Jorge E Coll” junto a la Subsecretaría de Deportes de Mendoza.

El programa tiene dos puntos. Uno de ellos consiste en jornadas de actualización pedagógica dirigidas a todos los docentes de Educación Física de las escuelas secundarias de Mendoza. Y el otro son los Encuentros Deportivos Escolares a Nivel Secundario, dirigidos a alumnos de 1° a 3° año de las escuelas secundarias.

La idea es que los estudiantes puedan ampliar sus capacidades, desarrollar sus potencialidades a través de los juegos, compartiendo y aprendiendo en cada encuentro. Los juegos se organizan en diversas etapas: intraescolar, núcleos, departamentales y la final provincial. Vóleibol, futsal, básquetbol y balonmano -en categorías femeninas y masculinas- son los deportes en los que participaron los estudiantes.

“Cuidate Más” y “Programa de Deporte escolar” son espacios que promueven el encuentro, la cooperación, la participación, el conocimiento y el aprendizaje. Apuntan al trabajo en equipo, el cual exige la colaboración entre pares para cumplir desafíos con sentidos limitados, promoviendo así la empatía y el apoyo mutuo.