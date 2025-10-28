Una nueva función de WhatsApp permite liberar espacio y eliminar archivos pesados muy fácil

WhatsApp sigue renovándose para que más usuarios puedan acceder al uso de la aplicación de mensajería.

Cómo liberar espacio en el celular rápidamente desde WhatsApp.

La popular aplicación de mensajería WhatsApp acaba de implementar una función que facilita la limpieza del almacenamiento en los dispositivos, permitiendo a los usuarios liberar espacio sin tener que borrar manualmente cada archivo por separado. La medida resulta especialmente útil para quienes utilizan intensamente la app y tienen poco margen en el dispositivo.

Desde ahora, los usuarios pueden acceder directamente al perfil de un chat o conversación, y desde allí visualizar y gestionar todos los archivos compartidos (fotos, vídeos, documentos) de manera agrupada.

Esta opción facilita la localización de material de gran tamaño o que se ha reenviado múltiples veces, permitiendo eliminar varios elementos a la vez sin tener que recorrer cada chat individualmente.

Cómo usar la nueva función de WhatsApp Abre WhatsApp y selecciona el chat que quieras revisar.

Toca el nombre del contacto o del grupo para ingresar a su información.

Desliza hasta encontrar la opción de “Archivos compartidos” o similar.

Ahí verás una vista completa de lo que se ha enviado o recibido, ordenada por tamaño o frecuencia de envío.

Marca los archivos que desees eliminar y confirma para liberar el espacio. Con el paso del tiempo, las conversaciones acumulan fotos, vídeos, archivos reenviados y documentos que pueden ocupar varios gigabytes. Si el almacenamiento del móvil se llena demasiado, la app puede comenzar a funcionar mal, tardar en abrirse o recibir mensajes con demora.

Almacenamiento-Teléfono - Portada Hay varias formas de liberar espacio desde WhatsApp shutterstock.com Esta nueva herramienta permite actuar de manera más precisa y menos tediosa. También favorece una gestión más eficiente, dado que se puede filtrar por tamaño o por la frecuencia de reenvíos, lo cual permite actuar especialmente sobre contenido “pesado” o redundante.