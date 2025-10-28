Pronóstico en Mendoza: martes todavía frío pero con un leve repunte de la temperatura

El SMN anticipa una jornada mayormente nublada en Mendoza. No hay alertas meteorológicas y el tiempo comenzará a mejorar hacia la tarde.

Después de un inicio de semana muy frío, este martes 28 de octubre traerá un pequeño alivio en la temperatura en Mendoza. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día se presentará mayormente nublado, con vientos moderados del este y ascenso leve de los valores térmicos: la mínima será de 3° y la máxima alcanzará apenas 15°.

El pronóstico indica que con el correr de las horas, el tiempo irá mejorando gradualmente. Por la tarde, se espera disminución de la nubosidad, lo que permitirá un ambiente algo más agradable que el del lunes.

Será una jornada todavía fresca, pero que marcará el inicio del regreso de condiciones más acordes a la primavera mendocina. El SMN informó que no hay alertas meteorológicas vigentes para la provincia.

El martes seguirá frío, pero la nubosidad disminuirá por la tarde y el tiempo irá mejorando en Mendoza. Rodrigo D'Angelo / MDZ El pronóstic para los próximos días en Mendoza El miércoles continuará la recuperación térmica: cielo con poca nubosidad, heladas parciales al amanecer y una máxima de 21°C, aunque podrían registrarse precipitaciones en el sudoeste provincial. Ya el jueves se afianzará el buen tiempo, con 27°C y ambiente más templado a lo largo del día.