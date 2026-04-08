Independiente Rivadavia, debut en la Libertadores y antecedentes muy históricos

Para referirse al debut de Independiente Rivadavia en la Libertadores, una epopeya que tardó muchísimo tiempo en concretarse y que todavía es como ficticia para muchos de sus hinchas, hay que viajar a la Mendoza de noviembre de 1891: nacía entonces Bautista Gargantini .

Si buscan un relato imparcial o aséptico en "objetividad", no, no es acá: los hinchas no queremos despertar de este sueño. Si buscan un relato imparcial o aséptico en "objetividad", no, no es acá: los hinchas no queremos despertar de este sueño.

Resulta que el mayor de los hermanos varones de la familia Gargantini fue enviado por su padre a Suiza en 1902. Los inmigrantes sabían que en Europa cursaría estudios más competentes, pese a sus 11 años de edad. Bautista en 1910 terminó de completar la educación que lo había devuelto a la tierra de sus padres. Y estaba listo para retornar al fin de mundo. Al cielo que lo cobijo al nacer.

La decisión de regresar a Suiza, tomada por el jefe de la familia, nunca conformó al jovencísimo y prometedor Bautista Gargantini que, por esa razón, volvía con todas las ilusiones de quedarse en Mendoza.

Todo al revés de lo que suponía "debía" hacerse. Gargantini siendo chico entendió todo sobre el desierto. Todo al revés de lo que suponía "debía" hacerse. Gargantini siendo chico entendió todo sobre el desierto.

Pidió a su padre que conservara una propiedad para él. Fue así que Gargantini padre se retiró amistosamente de la sociedad con Giol vendiéndole todo. Sólo reservó para el hijo Bautista un establecimiento marginal en Rivadavia. Comenzaba a escribirse una nueva epopeya de la familia en Mendoza.

Muy interesado por el fútbol y con una visión de avanzada, no solamente para Mendoza, sino para el resto del país también, Bautista comenzó a participar de la vida social del Club. Sportivo Independiente Rivadavia. No está mal llamarlo "el mundo Lepra", porque, de hecho, existe esa burbuja desde hace rato.

En abril de 1925 se concretó una de las obras más impresionantes en la historia del club: la inauguración del estadio de Independiente Rivadavia en el Parque General San Martín. Fue su gran obra, entre numerosas contribuciones. Todas sus gestiones buscaron profesionalizar el fútbol.

Cuando se inauguró la ahora llamada La Catedral, bautizada así por el veterano periodista deportivo Juan José Martínez, el estadio del Parque recibió la visita de los uruguayos de Peñarol de Montevideo. Cuando se inauguró la ahora llamada La Catedral, bautizada así por el veterano periodista deportivo Juan José Martínez, el estadio del Parque recibió la visita de los uruguayos de Peñarol de Montevideo.

Este es el primer antecedente relevante de cotejos internacionales, valedero para reafirmar el debut con triunfo de la Lepra en la Libertadores.

independiente rivadavia internacional La Lepra con la pilcha histórica de muchísimas décadas de recorrido: camiseta azul, pantalones blancos.

Independiente Rivadavia

En 1937 el presidente del club era César A. Eguzquiza. Gargantini había dejado ese lugar un año antes con un equipo que resultó campeón en la Liga Mendocina, sobre el subcampeón Gimnasia y Esgrima. En 1937 el tronó mendocino pasó a Gimnasia y Esgrima con Jorge Newbery como segundo del torneo.

Una columna escrita por el cronista Chantecler, informaba sobre la gira disparatada del CSIR por Centroamérica. Se publicaron dos artículos en diciembre de 1923, en el diario La Tarde Deportiva.

"Una extensa gira por el Pacífico en la que los directores azules piensan reforzar el elenco con destacados elementos de otros clubes. La gira comprendería partidos frente a equipos de3 México, Chile y Perú. Luego se informaría que "Independiente va al norte invitado especialmente por la Federación Mexicana de Fútbol, habiendo en consecuencia, empresarios de por medio".

Allí el periodista del que aún no se puede establecer de quién se trata, más allá de Chantecler, mencionaba los nombres de los jugadores Perazzo y Herminio Masantonio, de Huracán de Parque Patricios; Fernández, de Quilmes, y Luaces, de Tigre, como refuerzos para la gira mágica y misteriosa.

Ante esta alternativa, otro periodista de la época, Last reason, escribió: "Es frecuente que al terminarse la temporada en la Repúbilica, los teams metropolitanos organicen giras por el extranjero, de donde suelen traer no pocos pesos y a veces, también, algunos chichones. Pero que un team de tierra adentro se arremangue y salga de casa dispuesto a correr mundo, eso ya resulta un poco más extraño".

Mientras tanto y a poco de salir de Mendoza, los hinchas de Independiente Rivadavia protestaban porque no había sido incluído en la delegación de la gira el mítico jugador y goleador azul, Ernesto, "Pastelito" Vázquez. Así lo señala el Diario La Palabra del 20 de enero de 1937.

Jugadores

La plantilla de jugadores que formó parte de aquel equipo lo integraban varios históricos, como Luis Segundo Bolognesi, Carlos Ponce (el chileno, así le decían), Pito Bartolucci; Murgana, Flores, Cuello, Martínez y Zurdo (este jugador pertenecía a Nacional de Montevideo). Y entre la nómina de los jugadores de Buenos Aires que se incorporaron como refuerzos llegaron Luaces (de Tigre), Fernández y Pérez (de Quilmes).

La nómina se completó con Corsetti, Piva, Malgatti, Ciano, Larrañaga, Blaitta y Sansono (que jugaba en Jorge Newbery de Mendoza).

"El campeón de la última temporada partirá el viernes próximo a Chile, donde se embarcará con destino a México", indicaba el diario La Palabra.

Fue el 22 de enero de 1937. En México se presentó el CSIR el primer domingo de febrero de aquel año. Es el primer partido internacional de la Lepra fuera de Mendoza. Fue el 22 de enero de 1937. En México se presentó el CSIR el primer domingo de febrero de aquel año. Es el primer partido internacional de la Lepra fuera de Mendoza.

El inefable periodista Last Reason, apuntaba: "Los muchachos conocieron los sinsabores de una derrota sonora y contundente, ya que se fueron a casa con cinco goles en la maleta y sin haber podido enchufarles más de cuatro, a los charros del norte".

Y el análisis del cronista, sugería que aquel "hecho tiene una explicación muy lógica, conociendo las modalidades de los mexicanos y lo que sucede siempre que una muchacha bisoña sale de gira. Allá en México, la gente es sobremanera obsequiosa y convidadora: el tomo y obligo es el santo y seña de las fiestas y recepciones. Además los licores, las mujeres, el aire y el sol, perturban siempre la cabeza de los visitantes".

La contundente explicación fue publicada en el diario La Tarde del 23 de febrero de 1937.

Con el correr de los días llegaban a Mendoza nuevas alternativas de la gira por México: "Causa muy buena impresión la victoria lograda por Independiente Rivadavia en Guadalajara, adonde se impuso a un elenco local por 5 a 1".

Luego otro cable publicado en el diario La Palabra informaba que "la última presentación del equipo azul la realizó frente al campéon de México, y el partido se disputó ante cinco mil espectadores y allí empató 3 a 3. Los goles fueron marcados por Larrañaga (2) y Malfatti".

Fútbol mendocino

Aquí en Mendoza, el 24 de abril de 1937 se inició el torneo regular de la Liga Mendocina, con el partido de apertura entre Independiente Rivadavia y Andes Talleres, cotejo que obviamente "no ha despertado la expectativa de otras veces, ya que el team azul se presentará integrado por elementos de divisiones inferiores".

Salieron en enero y era abril de 1937 y ni novedades del primer equipo, todavía de gira.

"El Club España informa que el equipo de fútbol de Independiente se embarcó el martes pasado a Mazatlaán, a bordo del vapor San Pablo, para Costa Rica, adonde jugará algunos partidos", señalaba La Palabra.

Al mismo tiempo, se supo que en La Habana, el secretario de la Federación de Fútbol de Cuba, Manuel García, manifestó que había sido rescindido el contrato con el club Independiente de Mendoza, por no haber llegado hoy desde México, con el consabido aplazamiento de los partidos a disputarse, reseñaba el mismo diario.

En mayo, Independiente perdió 4 a 2, ante 10 mil personas, frente a un combinado de Costa Rica. Una semana después, sin embargo, sucedió lo contrario.

"Se impuso al equipo de Cartago por 3 a 0. Desde la iniciación de la lucha, pudo apreciarse la superioridad del visitante, que dominó ampliamente", aseguraban las crónicas publicas el 17 de mayo de 1937.

Ese mismo mes, se produjeron más novedades y en una firmada por Hugo Maggi, en su influyente columna deportiva, adelantaba:

"Los socios de la entidad han levantado su voz de protesta ante las autoridades del instituto azul, a quienes culpan de este fracaso, que supone otros más contundentes....No es posible jugar con el prestigio del club, logrado a través de tantos años de sacrificios, presentándose a las canchas con elencos vencidos de antemano por su mediocridad, y sostienen que la primera división azul, en gira actualmente, debe retornar de inmediato para afrontar los compromisos oficiales de la Liga Mendocina".

Hugo Maggi opinaba como pocos en ese entonces:

"Si la actual comisión directiva no cree lo mismo que los socios, vaya a saberse por qué, lo más prudente y razonable es que dimita en pleno, dejando librado a la asamblea de socios el criterio quemás convenga a los intereses de la entidad".

A mediadios de junio de ese año,finalmente se reveló que una de las maniobras más asombrosas a manos del promotor de la gira, Se trataba de un tal J. García González, que comenzó a ser descubierto haciendo trampas en México y otros países.

El empresario había asegurado que la escuadra de Independiente Rivadavia, era en realidad, el equipo de Independiente de Avellaneda.

La novedad llegó a la revista El Gráfico. Firmaba Chantecler: "Me anuncian que el Indepediente Rivadavia de Mendoza, o mejor dicho su avisado empresario, en la excursión hacia el norte del continente, aprovechó la confusión del nombre, para hacer creer que se trataba de Independiente de Avellaneda, pues publicaciones aparecidas en periódicos de México, así lo daban a entender en su propaganda,sin que fueran desmentidos por quines podián y debían hacerlo".

Si alguien sube algunas de estas fotos o comenta estos pasajes mucho les agradeceríamos los autores del libro "Un siglo azul", un libro de Juan José Martínez y este servidor. La historia sigue. Tan loca como la primera gira de Independiente Rivadavia en 1937. Casi interminable como el actual presente exitoso

Seguimos festejando esta aventura leprosa en la Libertadores: debut y triunfo.

¿Y ahora quién nos para?