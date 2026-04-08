Independiente Rivadavia hizo lo que tenía que hacer: ganó en su debut internacional

No fue su mejor versión. Ni cerca. Pero en la Copa, muchas veces, eso pasa a un segundo plano. Independiente Rivadavia ganó. Y en este tipo de competencias, eso es lo primero que cuenta.

El equipo de Berti tuvo un arranque prometedor, con intensidad y aprovechando ciertas desatenciones de un Bolívar extraño: atacaba con decisión, pero defendía con dudas. En esos primeros 20 minutos, la Lepra tuvo la chance de golpear de nuevo y empezar a marcar diferencias más amplias. No lo hizo. Y ahí empezó otro partido.

El desarrollo se fue emparejando… pero hacia abajo. El ritmo cayó, las ideas se diluyeron y el encuentro entró en una meseta donde Independiente parecía tener todo bajo control, pero sin la ambición suficiente para lastimar en serio.

Bolívar insinuó más de lo que concretó. Alguna aproximación aislada, sin profundidad real ni peligro sostenido. El arco azul nunca estuvo verdaderamente comprometido.

Del otro lado, la sensación era clara: Independiente lo tenía controlado, pero no lo liquidaba. No aceleraba. No terminaba de asumir el rol protagónico que el contexto le pedía.

El ingreso del experimentado Patito Rodríguez fue un intento de reacción de la visita. Tuvo una intervención inicial que generó expectativa, pero rápidamente se diluyó. Bolívar nunca logró sostener una amenaza concreta.

El quiebre llegó a los 72 minutos, con la expulsión de Echevarría. Ahí sí, el partido se rompió. Bolívar perdió lo poco que tenía de ofensiva, y la decisión de sacar a Cauteruccio terminó de apagar cualquier intento de ataque.

Lepra vs Bolivar (3)

Con uno más, Independiente tuvo espacios y chances para liquidarlo. Villa, sobre todo, contó con más de una oportunidad para marcar su gol. Lo buscó, lo intentó, pero no pudo cerrar la historia.

Y ese detalle no es menor.

Porque Bolívar vino a Mendoza a hacer su negocio. A perder por la mínima, a sostener el mano a mano abierto y a apostar todo a la altura en la revancha. Y lo consiguió.

Independiente, en cambio, hizo lo que tenía que hacer… pero sin imponerse del todo. Ganó, sí. Pero dejó la sensación de que pudo haber hecho más goles.

En la Copa Libertadores, cada detalle cuenta. Y la Lepra ya entendió lo más importante: ganar de local es clave.

Ahora le queda lo más difícil. Sostenerlo.

Lepra vs Bolivar (3)