Histórico: las acciones argentinas vuelan hasta 52% en Wall Street y los bonos trepan por encima del 20%

45Los mercados abren con euforia la jornada de este lunes, luego de la contundente victoria del Gobierno en las elecciones. Los activos argentinos extienden subas registradas en el premarket y los ADR vuelan hasta 52% y los bonos suben por encima del 20% en Wall Street.

Los bonos en Wall Street abren con fuertes subas. El bonar 2035 vuela 25% en la apertura en Nueva York, seguido del Bonar 2041 (+22,3%) y el Global 2035 (+21,3%). De esta manera, la deuda soberana bajo legislación extranjera extienda subas registradas en el market, que operaban con incrementos por encima del 20%.

Los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica y se pitnan de verde. Las mayores subas las registran el Global 2030 (+12,9%) y el Bonar 2041 (+12,4%).

En caso que en la apertura de los mercados los bonos extiendan la euforia, el riesgo país mostrará una baja considerable y apunta a perforar los 1.000 puntos básicos.

En la plaza local, el mercado festeja los resultados de la Libertad Avanza. El Merval trepa más del 20% y no encuentra techo. Las acciones del panel líder se pintan de verde, traccionadas por BBVA (+27,7%).

En cuanto a las acciones argentinas en Wall Street traccionas los papeles de los bancos y vuelan hasta 52,1%, impulsada por Supervielle. Le siguieron los ADR de BBVA (+40,6%) y Galicia (+36,9%).

En el premarket, los ADR operaban con subas de hasta 40%, impulsadas por los papeles de los bancos y las energéticas.

El dólar se desploma

En cuanto al mercado cambiario, el dólar minorista cotiza a $1.420 en la pizarra del Banco Nación, una caída de $95 respecto al cierre del viernes, que se ubicó en $1.515.