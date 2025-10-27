Histórico: las acciones argentinas vuelan hasta 52% en Wall Street y los bonos trepan por encima del 20%
La victoria del Gobierno en las elecciones alimenta las expectativas del mercado argentino, que muestra subas en la rueda de apertura en Nueva York.
45Los mercados abren con euforia la jornada de este lunes, luego de la contundente victoria del Gobierno en las elecciones. Los activos argentinos extienden subas registradas en el premarket y los ADR vuelan hasta 52% y los bonos suben por encima del 20% en Wall Street.
Bonos
Los bonos en Wall Street abren con fuertes subas. El bonar 2035 vuela 25% en la apertura en Nueva York, seguido del Bonar 2041 (+22,3%) y el Global 2035 (+21,3%). De esta manera, la deuda soberana bajo legislación extranjera extienda subas registradas en el market, que operaban con incrementos por encima del 20%.
Los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica y se pitnan de verde. Las mayores subas las registran el Global 2030 (+12,9%) y el Bonar 2041 (+12,4%).
En caso que en la apertura de los mercados los bonos extiendan la euforia, el riesgo país mostrará una baja considerable y apunta a perforar los 1.000 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el mercado festeja los resultados de la Libertad Avanza. El Merval trepa más del 20% y no encuentra techo. Las acciones del panel líder se pintan de verde, traccionadas por BBVA (+27,7%).
En cuanto a las acciones argentinas en Wall Street traccionas los papeles de los bancos y vuelan hasta 52,1%, impulsada por Supervielle. Le siguieron los ADR de BBVA (+40,6%) y Galicia (+36,9%).
En el premarket, los ADR operaban con subas de hasta 40%, impulsadas por los papeles de los bancos y las energéticas.
El dólar se desploma
En cuanto al mercado cambiario, el dólar minorista cotiza a $1.420 en la pizarra del Banco Nación, una caída de $95 respecto al cierre del viernes, que se ubicó en $1.515.