El dólar bajó $55 en la primera jornada después de la victoria del Gobierno en las elecciones

Luego de la contundente victoria electoral del oficialismo, el dólar minorista recortó el desplome inicial y cerró a $1.460.

El dólar cripto escaló hasta más de $1400

El mercado festeja la victoria del Gobierno en las elecciones. No solo suben bonos y acciones, sino que también los dólares retroceden. El dólar minorista cerró a $1.460 en la pizarra del Banco Nación, una caída de $55 respecto al cierre del viernes, que se ubicó en $1.515. La divisa tocó un mínimo intradiario de $1.380.

En cuanto al dólar mayorista, cotizó a $1.435, una caída de $57 respecto al cierre del viernes en $1.492. Así, se aleja del techo de la banda.

En tanto, el blue operó en la misma sintonía y retrocedió $75 hasta los $1.450.

"El mercado estaba sobrevendido y muy comprado en dólar", comentó a MDZ un importante broker de bolsa.