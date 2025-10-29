La casa de la Emilio Civit que se volvió una tradición de Halloween

En plena avenida Emilio Civit , una casa llama la atención de todos los que pasan. No por su arquitectura, sino por su increíble transformación en cada fecha especial del año. Desde hace cuatro años, la vivienda se viste de Halloween con figuras gigantes, calaveras y luces, convirtiéndose en una parada obligada para los mendocinos curiosos.

Gabriela, su dueña, contó a MDZ que en esa misma casa antes funcionaba un hotel boutique. Sin embargo, tras el cierre por la pandemia, decidió junto a su familia reinventarse: “Nos quedamos a vivir acá, no la íbamos a dejar. Y un día dijimos: ‘¿por qué no la decoramos?’”, se preguntaron Gabriela y su marido. Así empezó una nueva tradición que hoy combina creatividad, producción y mucha diversión.

La primera decoración fue sencilla: una figura de La Muerte en el balcón, una máquina de humo y algunas luces. “A la gente le encantó. Los vecinos pasaban y se sacaban fotos. Vimos que les gustaba y dijimos: bueno, el año que viene hay que hacerlo de nuevo”, recordó Gabriela.

Desde entonces, cada octubre la fachada se transforma con telones negros, calabazas, telarañas y muñecos gigantes. Uno de ellos, de más de dos metros de altura, recibe a quienes se acercan. “Tenemos la suerte de contar con los materiales gracias a nuestra productora Sur Sound . Usamos estructuras, caños de iluminación y todo lo que tenemos a mano”, explicó la dueña de casa .

El montaje, que este año comenzó poco después del Día de la Madre, despierta la curiosidad de quienes transitan la Emilio Civit .

HALLOWEEN CASA EMILIO CIVIT (4) Entre luces, telones negros y calaveras, esta casa se convirtió en la favorita de Halloween en Mendoza. Marcos Garcia / MDZ

Una tradición familiar para los chicos

Más allá del impacto visual, la intención principal es simple: divertir. “Esto lo hacemos para los chicos. Para que se disfracen, se rían y vivan el espíritu de Halloween”, detalló Gabriela. Además, Mateo, su hijo, fue quien recibió a MDZ en la puerta de la casa, orgulloso de la decoración que armaron en familia.

De noche, el espectáculo se completa con luces, proyecciones y máquinas de humo que convierten la fachada en una verdadera escena de película. “Esto se vuelve una locura, la gente se para, filma y aplaude. Pero lo hacemos por diversión, no para promocionar la empresa”, aclaró Gabriela.

HALLOWEEN CASA EMILIO CIVIT (2) Con figuras gigantes, luces y humo, esta casa de la Emilio Civit se convirtió en tradición para los mendocinos, sobre todo para los más chicos. Marcos Garcia / MDZ

Además de Halloween, la casa también se viste para otras fechas: “En el Mundial fue celeste y blanca, y para las fiestas patrias colgamos banderas y banderines”, detalló Gabriela sobre la casa que se luce en cada fecha especial.