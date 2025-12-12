Los detalles que tenés que saber sobre los Premios Martín Fierro de Streaming 2025
La esperada ceremonia que distingue lo mejor del universo digital ya tiene fecha y dupla de conductores confirmada. Un evento imperdible para entender las nuevas tendencias.
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) está a solo días de celebrar un hito en la industria del espectáculo: la entrega inaugural de los Premios Martín Fierro de Streaming. Este reconocimiento, largamente anticipado, está diseñado para honrar a las producciones digitales más sobresalientes y a los talentos que redefinen la comunicación y el entretenimiento a través de los canales de streaming en 2025. La cita central tendrá lugar el próximo domingo 14 de diciembre, congregando en el Centro de Convenciones de Buenos Aires a las personalidades más influyentes que comandan las plataformas, equipos creativos y contenidos que han marcado la pauta de las audiencias.
La conducción de los Premios Martín Fierro de Streaming
La conducción de esta primera gala recaerá en la singular dupla formada por Damián Betular y Paula Chaves, según información exclusiva a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas. La ceremonia principal será transmitida a partir de las 21 horas, pudiendo seguirse en simultáneo a través de OLGA y también por la señal de aire de Telefe, asegurando una amplia visibilidad para los premios digitales 2025. La jornada, no obstante, comenzará mucho antes de la hora estelar con una cobertura extendida dedicada a la llegada de los invitados y a la alfombra roja.
La transmisión especial de la previa arrancará a las 18.30 con la propuesta de OLGA, encabezada por el Pollo Álvarez. Posteriormente, a las 19.30, dará inicio formal la alfombra roja, un espectáculo de estilo y entrevistas a cargo de tríos dinámicos. Entre las figuras encargadas de este segmento se destacan las combinaciones de Nacho Elizalde junto a Luli González; Marti Benza con Gastón Edul; y La Reini en dupla con Tefi Russo, quienes prometen aportar frescura y dinamismo al evento.
Flojo de papeles, el orgullo mendocino en los premios digitales
La relevancia de estos premios reside en su búsqueda por destacar el trabajo pionero de aquellos que lideran el universo digital, abarcando desde programas y formatos innovadores hasta la irrupción de nuevos talentos. La votación de esta edición inaugural no quedó solo en manos de los socios de APTRA; también contó con la participación de un comité que incluye a directores creativos de los canales de streaming nominados y figuras clave de las principales plataformas. Entre los aspirantes a llevarse una estatuilla, destaca con orgullo la nominación local para la categoría de Mejor programa federal.
En esta terna crucial, se encuentra nominado el programa Flojo de Papeles de Floyd TV, representando a la provincia, compitiendo directamente con propuestas de Rosario, Córdoba y Misiones. Esta nominación subraya el crecimiento y la calidad del ecosistema de Mendoza en el Streaming. Para la audiencia regional es clave reconocer que estos premios simbolizan la adaptación de la televisión tradicional al consumo on-demand, tal como lo expresó uno de los referentes del comité: “buscan destacar el trabajo de quienes lideran el universo del streaming: programas, canales, formatos y talentos que redefinen día a día la manera de informar, entretener y conectar con las audiencias”.
Todos los nominados a los Martín Fierro de los Canales de Streaming 2025
Mejor programa federal
Para el Universo (Universo TV – Córdoba)Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario), Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza), Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones)
Mejor producción integral
Olga, Luzu TV, Gelatina, Blender, Vorterix, Bondi Live.
Transmisión especial musical
Gracias Mercedes (Olga), Un día rosarino (Olga), 2° aniversario (Olga), Tini (La Casa Streaming), Gelatón (Gelatina), El baile más grande del Universo (Universo TV).
Musical
Esto es ¡FA!, Algo de Música (Luzu TV), Un poco de ruido, FM Luzu (Luzu TV), Soundtrash (Blender), Origamix (Somos Origamis & Gelatina), Volverme Loco (Bombo TV).
El más border del streaming
Patria y Familia (Luzu TV), Los Del Turco (La Canchita TV), El Fin del Mundo (Olga).
Informativo
Incluye Segurola y Habana (Futurock), Paraíso Fiscal (Olga), La Mañana (Infobae), Circo Freak (Gelatina), Tiempo Libre (La Casa Streaming), Tremenda mañana (Bondi Live), Divino Tesoro (Murad).
Actualidad
Con nominaciones a Ángel responde, El Ejército de la mañana (ambos Bondi Live), Resu en Vivo, Desayuno intermitente (Blender), Ya fue todo (Jotax), Elijo creer (Gelatina), La posta (Stream Room TV Pública).
Deportivo
Incluye 412, Cuidemos el fútbol (AZZ), Gol gana (Olga), No se pudo (Vorterix), Visitantes (Carnaval), Mundial (AFA Estudio).
Programa revelación
Tapados de laburo (Olga), Se fue larga (Luzu TV), Dopaminas (Vorterix), Sumergidas en data (La Casa Streaming), Había que decirlo (El Trece Prende), Maxi Mediodía (Ahora Play).
Contenido On Demand
Incluye La Cruda, banquete (ambos Olga), Así somos (Luzu TV), Esto es cine (Blender), El Gapón (Vorterix).
Programa semanal
Con nominaciones para Los no talentos (Luzu TV), Mi primo es así (Olga), Xtream master (Luzu TV), Bang Bang (Gelatina), Reporte minoritario (Vorterix), Negocios son negocios (Mundo Dinero), Estás a tiempo (Stream Room TV Pública), Ahora en jaque (Ahora Play).
Programa humorístico
Soñé que volaba (Olga), Edición Especial (Luzu TV), Que olor (Gelatina), 5 minutos más (Vorterix).
Columnista
Paulo Kablan, Rolando Barbano (ambos Olga), Iván Schargrodsky (Blender), Emiliano Goggia (Gelatina), Naty Maldini (Futurock), Seba De Caro (Gelatina).
Dupla del año
Paula Chaves – Luli González (Olga), Germán Beder – Joaco Cavanna (Vorterix), Momi Giardina – Santi Talledo (Luzu TV), Pepe Ochoa – Fede Bongiorno (Bondi Live), Tomás Quintín Palma – Marcos Aramburu (Gelatina), Marcos Giles – Ángela Torres (Luzu TV).
Voz periodística
Iván Schargrodsky (Cenital), Luciana Geuna (Olga), Flor Halfon (Gelatina), Esteban Trebucq (Bondi Live), Carolina Amoroso (Infobae), Gonzalo Aziz (La Casa Streaming).
Voz periodística del deporte
Gastón Edul (Olga), Octavio Gencarelli (Gelatina), Seba Varela del Río (Vorterix).
Talento revelación
Tomás Limansky (Gelatina), Anacleta (Blender), Ángela Torres (Luzu TV), Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV), Luli González (Olga), Lola Latorre (La Casa Streaming).
Entrevistador
Migue Granados (Olga), Pedro Rosemblat (Gelatina), Julia Mengolini (Futurock), Juan Pablo Varsky (Clank!), Andrés Duka (Carnaval), Mili Hadad (Infobae).
Streamer
Martín Cirio, La Cobra, Davoo Xeneiza, Spreen, Mernosketti, Coker, Juli Manzotti.
Interés general
Nadie Dice Nada (Luzu TV), Paren la Mano (Vorterix), Hay Algo Ahí (Blender), Furia Bebé (Futurock), TDT (Olga), Story time (Bondi Live).
Figura humorística masculina
Guille Aquino, Nachito Saralegui, Palao Khe, El Trinche, Martín Garabal, Rober Galati, Leo Greco.
Figura humorística femenina
Noe Custodio, Momi Giardina, Anita Espósito, Charo López, Anacleta, Malena Guinzburg.
Co-conducción masculina
Juan Ruffo, Germán Beder, Damián Betular, Marcos Aramburu, Santi Talledo, Sebastián Manzoni.
Conducción femenina
Nati Jota, Malena Pichot, Paula Chaves, Vicky Garabal, La Tora, Sofi Martínez.
Conducción masculina
Luquitas Rodríguez, Tomás Rebord, Migue Granados, Nicolás Occhiato, Ángel de Brito, Pedro Rosemblat.