Los detalles que tenés que saber sobre los Premios Martín Fierro de Streaming 2025

La esperada ceremonia que distingue lo mejor del universo digital ya tiene fecha y dupla de conductores confirmada. Un evento imperdible para entender las nuevas tendencias.

Se aproxima una entrega de premios muy esperada por las figuras del streaming.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) está a solo días de celebrar un hito en la industria del espectáculo: la entrega inaugural de los Premios Martín Fierro de Streaming. Este reconocimiento, largamente anticipado, está diseñado para honrar a las producciones digitales más sobresalientes y a los talentos que redefinen la comunicación y el entretenimiento a través de los canales de streaming en 2025. La cita central tendrá lugar el próximo domingo 14 de diciembre, congregando en el Centro de Convenciones de Buenos Aires a las personalidades más influyentes que comandan las plataformas, equipos creativos y contenidos que han marcado la pauta de las audiencias.

La conducción de esta primera gala recaerá en la singular dupla formada por Damián Betular y Paula Chaves, según información exclusiva a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas. La ceremonia principal será transmitida a partir de las 21 horas, pudiendo seguirse en simultáneo a través de OLGA y también por la señal de aire de Telefe, asegurando una amplia visibilidad para los premios digitales 2025. La jornada, no obstante, comenzará mucho antes de la hora estelar con una cobertura extendida dedicada a la llegada de los invitados y a la alfombra roja.

La transmisión especial de la previa arrancará a las 18.30 con la propuesta de OLGA, encabezada por el Pollo Álvarez. Posteriormente, a las 19.30, dará inicio formal la alfombra roja, un espectáculo de estilo y entrevistas a cargo de tríos dinámicos. Entre las figuras encargadas de este segmento se destacan las combinaciones de Nacho Elizalde junto a Luli González; Marti Benza con Gastón Edul; y La Reini en dupla con Tefi Russo, quienes prometen aportar frescura y dinamismo al evento.

Flojo de papeles, el orgullo mendocino en los premios digitales Martín Fierro a la Comunicación Digital Nativa.jpg APTRA dio a conocer las ternas del Martín Fierro de Streaming. Foto: Archivo MDZ La relevancia de estos premios reside en su búsqueda por destacar el trabajo pionero de aquellos que lideran el universo digital, abarcando desde programas y formatos innovadores hasta la irrupción de nuevos talentos. La votación de esta edición inaugural no quedó solo en manos de los socios de APTRA; también contó con la participación de un comité que incluye a directores creativos de los canales de streaming nominados y figuras clave de las principales plataformas. Entre los aspirantes a llevarse una estatuilla, destaca con orgullo la nominación local para la categoría de Mejor programa federal.

En esta terna crucial, se encuentra nominado el programa Flojo de Papeles de Floyd TV, representando a la provincia, compitiendo directamente con propuestas de Rosario, Córdoba y Misiones. Esta nominación subraya el crecimiento y la calidad del ecosistema de Mendoza en el Streaming. Para la audiencia regional es clave reconocer que estos premios simbolizan la adaptación de la televisión tradicional al consumo on-demand, tal como lo expresó uno de los referentes del comité: “buscan destacar el trabajo de quienes lideran el universo del streaming: programas, canales, formatos y talentos que redefinen día a día la manera de informar, entretener y conectar con las audiencias”.