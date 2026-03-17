Profunda tristeza: así fue el último adiós a Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

El periodista deportivo falleció el lunes a los 78 años y su partida causó un enorme dolor en colegas, amigos y familiares.

El día lunes por la mañana llegó una noticia devastadora para el mundo del periodismo deportivo y para el fútbol argentino. Es que Marcelo Araujo falleció a los 78 años tras batallar con un fuerte problema de salud.

Tití Fernández, colega y cercano a Marcelo contó que en el último tiempo no la estaba pasando para nada bien: "Estaba muy mal Marcelo Araujo. Hace tres o cuatro años que la estaba pasando mal".

En horas del mediodía sus familiares, amigos y colegas arribaron junto al feretero al Cementerio de la Chacarita para darle un último adiós. Entre las figuras que llegaron al lugar se encontraban Tití Fernández, Marcelo Benedetto y Fernando Niembro.

Conmoción: así fue el último adiós a Marcelo Araujo Marcelo Araujo - último adiós Claudia Villafañe en el último adiós a Marcelo Araujo. Foto: RS Fotos. Quien también estuvo presente fue Claudia Villafañe, exmujer de Diego Armando Maradona. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando las personas formaron una ronda y aplaudieron en honor a una de las grandes figuras del periodismo deportivo.

Marcelo Araujo - Portada Último adiós a Marcelo Araujo. Foto: RS Fotos. Elío Rossi, uno de sus amigos cercanos comentó que "Marcelo fue uno de los que sobrevivió a la pandemia, pero quedó muy tocado desde todo punto de vista. No tenía movilidad, le habían tenido que hacer una traqueotomía para que pudiera seguir respirando".