Los mejores relatos de Marcelo Araujo: el gol de Palermo en el Superclásico, el tiro libre de Maradona, "shut up, Macaya" y más

Marcelo Araujo falleció a los 78 años y dejó un enorme legado, con frases y momentos inolvidables que hasta el día de hoy continúan recordando los fanáticos.

Marcelo Araujo falleció este lunes a los 78 años. Alejado en los últimos tiempos de las principales pantallas, supo posicionarse como uno de los relatores más destacados y recordados del fútbol argentino, especialmente durante las últimas dos décadas del Siglo XX y la primera del Siglo XXI, cuando tuvo más protagonismo que nadie.

Su peculiar forma de contar los partidos, con la que rompió muchos esquemas, marcó un antes y un después en los relatos deportivos y dejó muchas frases y momentos memorables que hasta el día de hoy se siguen recordando en redes y hasta generando memes.

Los mejores relatos de Marcelo Araujo Los relatos más divertidos de Marcelo Araujo Quizás el más icónico de todos sea el del gol de Martín Palermo a River en la victoria de Boca 2-1 sobre River en la Bombonera por el Torneo Apertura 1999, en la que estaba repasando los ingresos del encuentro, cuando lo sorprendió el remate del histórico goleador: "776.420 pesos, la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino… ¡Marteeeeen…! ¡GOL! ¡Goooool...! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Palermo! ¡Golazo del Titán para el 2 a 1!".

Otro relato que dejó una marca imborrable fue el del tiro libre de Diego Armando Maradona ante Argentinos Juniors en su regreso a Boca en 1995: "¿Te acordás Diego? Acariciala. Yo sé que podés ponerla al lado de cualquier palo. En ese, ahí, ahí me gustaría. Ves, en ese ángulo que la metas. Acariciala nomás, soplala. Después se lo dedicás a tu vieja, a la Tota. A ver Diego… Diegooooo... ¡Goooool...!".

A su vez, se destacan varias perlitas, como cuando calló a su eterno compañero de transmisión, Enrique Macaya Márquez, en el tanto de Hernán Crespo en la final de la Copa Libertadores 1996: "Shut up, Macaya, que se viene el gol de River". O cuando se produjo un fallo eléctrico en el clásico de Avellaneda en el Cilindro en 1999 que obligó a suspender el partido: "Uh, se cortó la luz. ¡Se cortó la luuuz...!". O cuando le advirtió a Luis Medero en pleno Boca-Platense, "Si lo hacés me voy...", cumplió y dejó solo en la cabina a Macaya Márquez.