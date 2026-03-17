La exparticipante del programa de Telefe dialogó con la cronista del ciclo de Florencia de la V tras ser acusada de robarle a un turista bajo la modalidad de "viuda negra".

Luciana Martínez, exjugadora de Gran Hermano, fue noticia durante el fin de semana luego de que se conoció la información de su detención. Fue Fernanda Iglesias quien contó los detalles y, con el correr de las horas, finalmente fue liberada.

En las últimas horas, se difundieron varios videos en los que se ve a Martínez y a Wagner junto a Varela en un hotel de Palermo. El registro fílmico del hotel es una pieza central para reconstruir la cronología de los hechos ocurridos el pasado domingo.

Su abogado comentó en una entrevista durante el día lunes que había pedido la excarcelación de Luciana y de su representante. El juez accedió a esto y ella decidió hablar luego de salir de la cárcel.

Luciana Martínez rompió el silencio tras salir de la cárcel Luciana Martínez, ex Gran Hermano, rompió el silencio tras ser liberada: "Viuda negra no soy" "Estoy muy bien, solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a las personas que me siguen y me apoyan", comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano. También aclaró que no puede hacer referencia a la causa que la tiene como principal apuntada.