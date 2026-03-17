Liberaron a Luciana Martínez, la ex Gran Hermano acusada de robo en Palermo

La Justicia liberó a Luciana Martínez y a su manager por falta de pruebas y ahora investiga al denunciante por presunto abuso sexual.

Este martes por la mañana, liberaron a la ex Gran Hermano Luciana Martínez y a su manager, Cristian Wagner. Cabe destacar que ambos están acusados de robo bajo la modalidad de viuda negra. Ahora, investigan al turista estadounidense que había denunciado a la exGH.

Dicha resolución se dio debido a que la Justicia no encontró pruebas que acrediten el robo. Según informó Infobae, Martínez deberá cumplir una serie de reglas de conducta, como por ejemplo: no obstaculizar las tareas investigativas, mantenerse en contacto con el Tribunal y una prohibición de acercamiento a Bradley Cameron Varela, el denunciante.

En su declaración, tanto Martínez como su manager desmintieron la versión de Varela y la exGH lo denunció por abuso sexual. Por lo tanto, ahora la Justicia lo investigará para determinar si existió o no algún tipo de abuso.

Los videos que comprometen a Martínez En las últimas horas, se difundieron varios videos en los que se ve a Martínez y a Wagner junto a Varela en un hotel de Palermo. El registro fílmico del hotel es una pieza central para reconstruir la cronología de los hechos ocurridos el pasado domingo. Según fuentes judiciales, las imágenes muestran a los tres protagonistas caminando con normalidad por el pasillo del tercer piso antes de ingresar a la habitación.

Las pruebas del video: pasillos, copas y ropa por la ventana luciana martinez X Dentro del expediente se destacan dos momentos clave captados por las cámaras: