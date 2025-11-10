"90 cosechas de una misma cepa": la Fiesta Nacional de la Vendimia ya tiene nombre y director
Pablo Perri fue elegido como director y será el encargado de llevar adelante la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 en el año de su 90 aniversario.
Tras coloquios llevados a cabo este domingo en el Espacio Cultural Julio Le Parc, el jurado decidió que el equipo que tiene a Pablo Perri como director será el encargado de llevar adelante la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 en el año de su 90 aniversario.
La propuesta “90 cosechas de una misma cepa” fue elegida mediante concurso público realizado por la Subsecretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Niños y DGE del Gobierno de Mendoza.
El Acto Central y la repetición de la Vendimia 2026 tendrán lugar el 7 y 8 de marzo del año próximo, respectivamente, en el Teatro Griego Frank Romero Day.
La sinopsis de la fiesta
La propuesta de Pablo Pierre estará centrada en el ciclo productivo de una cepa de vid, que puede extenderse por cuarenta años o más. Su longevidad y rendimiento dependen del cuidado, las condiciones del suelo y otros factores. La pureza y la viabilidad de las cepas pueden deteriorarse con el tiempo.
Sin embargo, hay una cepa que, con el paso del tiempo, se fortalece aún más. Es capaz de renovar y multiplicar sus frutos haciendo abundantes y generosos. Es la cepa del pueblo.
Esta es la historia de dos creadores de espíritus e inspiradores que regresan para ver cómo los sueños se hacen realidad. De la mano de la memoria del viento recurrirán «90 cosechas de una misma cepa» y comprenderán que el trabajo y la unidad son el riego indispensable.
El momento del quiebre sucede cuando aparece el olvido e intenta vaciar las copas de la fe y la alegría.
Cuando los espíritus hayan luchado contra el peor enemigo que un puede tener, regresarán con el sentimiento de que su sueño amado está en las manos correctas. Un sueño que seguirá dando frutos para nosotros y para el mundo.
El equipo ganador
- Autor del guión: Silvia Graciela Moyano
- Director General: Pablo Mariano Perri
- Dirección audiovisual: Gustavo Fabián Lenarduzzi
- Dirección coreográfica general: Graciela Adriana Ruiz
- Director en funciones: Javier Omar Falcón
- Director musical: Julio Edgardo Figueroa
- Responsable de la idea escenográfica: María Claudina Gomensoro
- Responsable de las cajas de iluminación: Felipe Santiago Gerardi
- Director técnico: Víctor Javier Carrión
- Productor ejecutivo: Cristian Alejandro Arce
- Jefe de traspuntes: Sergio David Ávila
- Responsable y diseñador de iluminación: Sergio Alfredo Ahumada
- Responsable y diseñador de sonido: Pablo Andrés Riquero
- Responsable en efectos especiales: Miguel Ángel Cassella
- Jefa de vestuario: María Isabel Jaime
- Jefa en maquillaje: Sol Ayelén Castillo Gutiérrez
- Responsable en utilería menor y/o mayor: Lucas Gustavo Grasso
- Subdirector audiovisual y productor: Walter Omar Sastre
- Director Coreográfico de Folklore (1): Leandro Agustín Morales
- Director Coreográfico de Folklore (2): Pablo Germán Fernández
- Director coreográfico contemporáneo: Cristian Martín Lara
- Asistencia de dirección: Silvina Vanesa Murcia
- Dirección orquestal: Alicia María Pouzo
- Asistente de vestuario: Leila Romina Álvarez
- Responsable del vestuario especial: Lucas Ariel Alfonso
- Administrativa de vestuario: Stella Maris Vera
- Responsable del diseño, realización y manipulación de titiriteros: Lorena María Pereyra