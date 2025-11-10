"90 cosechas de una misma cepa": la Fiesta Nacional de la Vendimia ya tiene nombre y director

Tras coloquios llevados a cabo este domingo en el Espacio Cultural Julio Le Parc , el jurado decidió que el equipo que tiene a Pablo Perri como director será el encargado de llevar adelante la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 en el año de su 90 aniversario.

La propuesta “90 cosechas de una misma cepa” fue elegida mediante concurso público realizado por la Subsecretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Niños y DGE del Gobierno de Mendoza.

El Acto Central y la repetición de la Vendimia 2026 tendrán lugar el 7 y 8 de marzo del año próximo, respectivamente, en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La propuesta de Pablo Pierre estará centrada en el ciclo productivo de una cepa de vid, que puede extenderse por cuarenta años o más. Su longevidad y rendimiento dependen del cuidado, las condiciones del suelo y otros factores. La pureza y la viabilidad de las cepas pueden deteriorarse con el tiempo.

Sin embargo, hay una cepa que, con el paso del tiempo, se fortalece aún más. Es capaz de renovar y multiplicar sus frutos haciendo abundantes y generosos. Es la cepa del pueblo.

Esta es la historia de dos creadores de espíritus e inspiradores que regresan para ver cómo los sueños se hacen realidad. De la mano de la memoria del viento recurrirán «90 cosechas de una misma cepa» y comprenderán que el trabajo y la unidad son el riego indispensable.

El momento del quiebre sucede cuando aparece el olvido e intenta vaciar las copas de la fe y la alegría.

Cuando los espíritus hayan luchado contra el peor enemigo que un puede tener, regresarán con el sentimiento de que su sueño amado está en las manos correctas. Un sueño que seguirá dando frutos para nosotros y para el mundo.

El equipo ganador