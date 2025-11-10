Tandil volvió a batir el récord mundial del salame más largo del mundo: cuánto mide

Durante el Festival Chacinara, la ciudad bonaerense superó la marca del salame más largo de la edición anterior, que era de 401,73 metros.

Este fin de semana se llevó a cabo el Festival Chacinar del salame y el cerdo en Tandil.

Tandil volvió a convertirse en la ciudad con el salame más largo del mundo. El sábado por la noche, en el marco del Festival Chacinar 2025, la ciudad bonaerense batió, una vez más, el récord mundial marcando una noche histórica.

Cuánto mide el salame más grande del mundo Este fin de semana, se confirmó que el nuevo salame alcanzó los 487,22 metros de longitud, superando los 401,73 metros logrados en la edición anterior y consagrándose como el más grande del mundo.

Mirá el video del salame más grande del mundo El salame más largo del mundo está en Tandil La medición oficial fue realizada en la Diagonal Illia, donde se desarrolla anualmente la tradicional celebración del salame y el cerdo, a cargo del Clúster Porcino de Tandil, en conjunto con el Municipio. Allí, una multitud acompañó el traslado del salame más grande del mundo, que fue elaborado por productores locales, quienes trabajaron durante semanas para alcanzar tal longitud.

El traslado comenzó cuando sacaron el salame de la fábrica donde lo elaboraron. Desde allí, fue transportado en un camión y, luego, decenas de personas ayudaron a sostenerlo mientras lo iban desenrollando, tal como se puede ver en las imágenes, hasta llegar a exhibirlo en un escenario central.

“Agradecemos a cada una de las personas que lo hicieron posible. Un gran trabajo en equipo para llevar adelante esta nueva presentación. Un año más, Tandil imbatible”, escribieron en las redes del festival tras batir el récord, y agregaron: “También gracias a las miles de personas que estuvieron en la Diagonal y nos acompañaron durante la noche del sábado en la presentación del salame más largo del mundo”.