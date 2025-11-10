La torre oculta en el Parque San Martín que tiene más de 100 años y genera intriga

Un torreón con muros genera intriga a quienes visitan el Parque General San Martín. De qué se trata.

El torreón que está oculto en el Parque llama la atención de turistas y mendocinos.

El parque General San Martín tiene muchas historias y tiene en su interior esculturas, construcciones y estructuras que hoy parecen sin sentido pero detrás hay un por qué. Una de esas estructuras es el "torreón" que se encuentra a pocos metros de los portones, es decir el núcleo del Parque.

Es una muestra de escala 1 a 1 que se hizo para evaluar materiales, diseño y forma de construcción. La obra, que parece inconclusa, fue pedida por el ingeniero italiano Antonio Rossetti, que dirigió la construcción de la penitenciaría.

construccion oculta en el parque san martin (27) Originalmente se podía subir a la torre. Hoy está tapiado. Walter Moreno - MDZ Rossetti fue el encargado de pensar y calcular mucha de la infraestructura básica de Mendoza y parte del país. La cárcel fue una de esas obras. Originalmente el edificio para contener a los detenidos estaba en la zona del “centro” de Mendoza, pero se decidió su traslado. El Parque en tanto estaba en construcción y planificación, tras la donación de terrenos.

Video: mirá dónde está el Torreón Contrucción abandonada Parque San Martín Walter Moreno - MDZ La historia del Torreón del parque General San Martín Pero hay otro dato relevante. En el plano de 1896 se proyectaba la penitenciaría en ese lugar por eso allí está el Torreón. Años después se decidió construirla más hacia el norte, fuera del Parque Público del Oeste (nombre original del Parque). Finalmente se emplazó más al norte, sobre calle Boulogne Sur Mer, donde también está el Tiro Federal. El torreón fue construido a principio del siglo XX.

construccion oculta en el parque san martin (16) La torre y los muros son llamativos en medio del "bosque urbano" del Parque. Walter Moreno - MDZ El torreón está firme, pero suele llenarse de basura y es “refugio” eventual de personas en situación de calle. Tiene pintadas y grafitis modernos. Originalmente se podía subir hasta el torreón, pero hoy el acceso está tapiado.